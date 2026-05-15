Ruta 51: Una misión del BID llega a Salta para avanzar con financiamiento

La agenda de infraestructura de la Provincia tiene como uno de sus ejes principales la búsqueda de financiamiento ante organismos internacionales. Así lo señaló el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, al referirse a las gestiones que se mantienen con el BID, FONPLATA y el Banco Mundial.

En diálogo con Mario Ernesto Peña, en el programa Cara a Cara, el funcionario anticipó que el próximo lunes llegará a Salta una misión del BID, junto a un funcionario nacional vinculado al área de financiamiento internacional.

“Trabajamos bien con Economía y financiamiento internacional. Hemos conseguido muchas cosas”, afirmó Dib Ashur, al destacar el vínculo de la Provincia con los organismos multilaterales.

El ministro explicó que, a través de FONPLATA, Salta cuenta con financiamiento para obras en el Hospital San Bernardo y con 100 millones de dólares destinados al camino a Colón, la circunvalación de Campo Quijano y el primer tramo de la ruta 51.

En cuanto al BID, indicó que se avanzó con el Polo Tecnológico, por 50 millones de dólares, y que ya se finalizó el programa vinculado al turismo. Además, señaló que la visita prevista para el lunes estará relacionada con las gestiones para los dos últimos tramos de la ruta 51.

Dib Ashur también mencionó el trabajo con el Banco Mundial para el centro multimodal de cargas de Güemes, una obra pensada para mejorar la logística y facilitar el traslado de cargas entre camiones y trenes.

“Para la gente, el centro multimodal de carga es poder pasar de camión a tren”, explicó el funcionario, al remarcar la importancia de fortalecer la conectividad productiva de la provincia.

Además, señaló que se busca financiamiento para la travesía de Güemes, una zona con fuerte circulación de camiones por el crecimiento del parque industrial. La intención, según detalló, es ampliar la traza, mejorar la circulación y ordenar los accesos hacia la ruta nacional 34.

Consultado por la situación de esa ruta, Dib Ashur aclaró que se trata de una obra bajo jurisdicción de Vialidad Nacional y que existe una empresa licitada, aunque está a la espera de pagos para poder avanzar.

En ese sentido, comparó la situación con lo ocurrido en el puente de Vaqueros, donde la Provincia decidió adelantar fondos para evitar que la obra quedara paralizada, pese a tratarse también de una intervención sobre jurisdicción nacional.

“El gobernador tomó una decisión muy buena: que paguemos nosotros y que, cuando vayan llegando los certificados, nos paguen”, sostuvo.

El ministro remarcó que la obra de Vaqueros tenía plazos ajustados por las condiciones climáticas y el comportamiento del río, por lo que era necesario sostener el ritmo de los trabajos para evitar mayores complicaciones.

“Empezamos a pagar nosotros los certificados. Recuperamos con Vialidad cuando paga Nación. Debo decir que Nación empezó a pagar”, concluyó.