Argentina liquidó a Suiza en el alargue y jugará las semifinales del Mundial 2026

La Selección argentina se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 al derrotar 3-1 a Suiza en un intenso partido disputado en el estadio de Kansas City. El equipo dirigido por Lionel Scaloni resolvió la serie en el alargue y ahora se medirá con Inglaterra, que previamente eliminó a Noruega.

Argentina abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo con un gol de Alexis Mac Allister, pero el conjunto europeo reaccionó en el complemento y empató a los 67 minutos por intermedio de Dan Ndoye.

El encuentro cambió nuevamente a los 72 minutos, cuando Breel Embolo fue expulsado y dejó a Suiza con diez jugadores. Con la ventaja numérica, la Albiceleste intensificó la presión, aunque recién logró desnivelar en el tiempo suplementario.

A los 112 minutos, Julián Álvarez marcó el 2-1 que encaminó la clasificación argentina. Cuando el partido llegaba a su final, Lautaro Martínez, a los 120+1 minutos, selló el 3-1 definitivo y desató el festejo albiceleste.

Con este triunfo, Argentina se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y enfrentará en semifinales a Inglaterra, que venció 2-1 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham. El duelo definirá a uno de los finalistas del certamen.