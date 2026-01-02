Rutas 40 y 68: continúan los trabajos y se puede circular con precaución en Salta

La Vialidad Nacional Salta informó que continúan desarrollándose intensos trabajos de mantenimiento y despeje en distintos tramos de las Rutas Nacionales N° 40 y N° 68, afectados por las lluvias propias de la temporada estival.

En el caso de la Ruta Nacional N° 40, los sectores más comprometidos se encuentran entre la Quebrada El Tonco y la Quebrada El Sayar, en el tramo comprendido entre los kilómetros 4396 y 4423, pasando por zonas como Quebrada de Salta, El Estanque, Quebrada La Flecha y Angastaco, a la altura de Santa Elena.

Allí, cuadrillas y equipos trabajan en el retiro de material aluvional, barro y sedimentos acumulados sobre la calzada tras las precipitaciones.

En tanto, sobre la Ruta Nacional N° 68, continúan las tareas de mantenimiento a la altura de los kilómetros 11, 24 y 28, donde se realizan trabajos de limpieza de badenes, calzada y banquinas, debido al arrastre de sedimentos. Desde el organismo informaron que, actualmente, la calzada se encuentra liberada para la circulación.

Si bien ambas rutas permanecen transitables con precaución, se solicita a los conductores priorizar el tránsito diurno, respetar la señalización provisoria de obra y seguir las indicaciones del personal vial, ya que las lluvias en zonas de montaña pueden producirse de manera repentina.

Desde Vialidad Nacional señalaron que los operativos se mantendrán durante toda la temporada estival, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la conectividad en rutas estratégicas de la provincia.