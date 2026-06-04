La Guitarreada Activa vuelve al parque San Martín con edición “Modo Mundial”

La Municipalidad de Salta invita a una nueva jornada cultural el domingo 7 de junio desde las 16 en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón, con música, danza y folclore.
Salta04/06/2026

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La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, invita a participar de una nueva edición de la Guitarreada Activa, que en esta oportunidad llegará bajo la consigna «Modo Mundial», una propuesta pensada para celebrar la pasión argentina a través de la música, la danza y el folclore.

La actividad tendrá lugar el domingo 7 de junio a partir de las 16 horas en el anfiteatro «Cuchi» Leguizamón del parque San Martín, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. Entrada libre y gratuita.

Durante la jornada se presentarán los artistas Salta Folk, El Teclado del Zurdo y Mía Rivelli, quienes ofrecerán un repertorio especialmente preparado para acompañar una tarde de celebración. Además, participarán academias folclóricas invitadas que aportarán danza y color.

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Como parte de la consigna, se invita al público a acercarse con algún elemento que represente los colores y símbolos de Argentina para sumarse al espíritu festivo de esta edición especial. También habrá sorteos y distintas sorpresas para quienes participen de la jornada.

La Guitarreada Activa se desarrolla de manera sostenida desde hace dos años, consolidándose como un espacio de participación cultural y visibilización de artistas locales, al tiempo que pone en valor el espacio público como escenario de expresión artística, encuentro y disfrute para los vecinos.

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