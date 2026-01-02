Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Estado de rutas en Salta: dónde circular con extrema precaución este viernes
Defensa Civil emitió un informe actualizado sobre la transitabilidad de rutas nacionales y provinciales en distintos puntos de la provincia.Salta02/01/2026Ivana Chañi
La Subsecretaría de Defensa Civil Salta informó que las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables con mucha precaución, debido a la probabilidad de tormentas, acumulación de agua y deterioro de la calzada en varios sectores.
En los departamentos Orán y San Martín, las rutas nacionales 34, 50 y 81 presentan animales sueltos, tránsito intenso de camiones y tramos en mal estado, con controles de Gendarmería en algunos puntos. Situaciones similares se repiten en Anta y Metán, donde se solicita extremar cuidados por baches, obreros trabajando y calzadas irregulares.
En Cafayate, la Ruta 68 y la Ruta 40 requieren especial atención por posible caída de piedras, deslizamientos y crecidas repentinas de arroyos, mientras que en Los Andes, la Ruta 40 se encuentra intransitable por el nevado del Acay, con trabajos de despeje en curso.
En tanto, en Capital y La Caldera, se recomienda circular con precaución por rutas resbaladizas y acumulación de agua sobre la banquina, especialmente en trayectos de cornisa.
Desde el organismo provincial remarcaron que el estado de las rutas puede variar según las alertas meteorológicas vigentes, por lo que aconsejaron mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.
La gran cantidad de agua acumulada durante el temporal debilitó un viejo canal que corría debajo de la vereda de pasaje Miramar, en inmediaciones del parque San Martín. El colapso provocó daños materiales, el hundimiento de la acera y la caída de una motocicleta.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
Debido al fuerte temporal de lluvia y granizo se encuentra afectado el servicio eléctrico en diferentes barrios de la Capital, La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas. EDESA informó que se trabaja para restablecer el suministro.
Las intensas ráfagas de viento que se registraron este viernes, levantaron y arrastraron las chapas de la vivienda en San Juan al 2300, bloqueando la vereda y provocando un corte de luz.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.