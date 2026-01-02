Estado de rutas en Salta: dónde circular con extrema precaución este viernes

Defensa Civil emitió un informe actualizado sobre la transitabilidad de rutas nacionales y provinciales en distintos puntos de la provincia.

Salta02/01/2026

estado de rutas salta 2025 (1)

La Subsecretaría de Defensa Civil Salta informó que las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables con mucha precaución, debido a la probabilidad de tormentas, acumulación de agua y deterioro de la calzada en varios sectores.

En los departamentos Orán y San Martín, las rutas nacionales 34, 50 y 81 presentan animales sueltos, tránsito intenso de camiones y tramos en mal estado, con controles de Gendarmería en algunos puntos. Situaciones similares se repiten en Anta y Metán, donde se solicita extremar cuidados por baches, obreros trabajando y calzadas irregulares.

En Cafayate, la Ruta 68 y la Ruta 40 requieren especial atención por posible caída de piedras, deslizamientos y crecidas repentinas de arroyos, mientras que en Los Andes, la Ruta 40 se encuentra intransitable por el nevado del Acay, con trabajos de despeje en curso.

En tanto, en Capital y La Caldera, se recomienda circular con precaución por rutas resbaladizas y acumulación de agua sobre la banquina, especialmente en trayectos de cornisa.

Desde el organismo provincial remarcaron que el estado de las rutas puede variar según las alertas meteorológicas vigentes, por lo que aconsejaron mantenerse informados a través de los canales oficiales. 

