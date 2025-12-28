Estado de las rutas 68 y 51 en Salta: tránsito con demoras y precaución

Vialidad Nacional, a través del Distrito Salta, informó que las inclemencias del tiempo impactaron este fin de semana en la transitabilidad de distintos tramos de las rutas nacionales 68 y 51, debido a la presencia de material sobre la calzada y crecidas de arroyos.

En la Ruta Nacional 68, los sectores más afectados se registraron a la altura de los kilómetros 7, 13, 37 y 54. Gracias al trabajo continuo del personal y los equipos viales, al mediodía se logró despejar por completo la calzada en los km 7, 13 y 37, lo que permitió restablecer la circulación normal en esos puntos.

El tramo de mayor complejidad permanece en el kilómetro 54, donde las tareas continúan en desarrollo. En ese sector, el tránsito se encuentra habilitado por media calzada, con señalización y control permanente, por lo que se solicita circular con extrema precaución.

Además, Vialidad Nacional recomendó transitar con cuidado en el tramo Talapampa–Salta, especialmente entre La Viña y Coronel Moldes, donde persisten condiciones de riesgo por crecidas de arroyos.

Respecto a la Ruta Nacional 51, los trabajos de mantenimiento y despeje se intensificaron desde la jornada anterior y continuaron desde primeras horas de hoy en toda la zona intervenida. Actualmente, la circulación se encuentra habilitada con precaución entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres.

El sector más afectado se localiza entre Ingeniero Maury, en el kilómetro 56, y Alfarcito, en el kilómetro 86. Allí, maquinarias y personal vial mantienen tareas permanentes con el objetivo de restablecer por completo la transitabilidad.

Desde el organismo destacaron que las tareas se desarrollan de manera conjunta entre el sector público y privado, con la colaboración de la Cámara de Proveedores de la Puna de Empresas Mineras y la Cámara de Minería, que consideran a la Ruta 51 un corredor clave para la producción regional.

Vialidad Nacional solicitó a los conductores respetar la señalización, atender las indicaciones del personal en zona y consultar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje.