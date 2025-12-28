Ruta 68 intransitable entre Puente Morales y Cafayate por las lluvias

La Dirección General de Seguridad Vial informó que un tramo de la Ruta Nacional 68 permanece intransitable por las condiciones climáticas. Vialidad Nacional enviará personal para tareas de limpieza.

Imagen Ilustrativa

La Dirección General de Seguridad Vial, a través de la Sección Seguridad Vial Talapampa, informó que este domingo 28 de diciembre, alrededor de las 10:40, se registraron serias complicaciones en la Ruta Nacional 68 como consecuencia de las lluvias.

Según el parte oficial al que accedió la redacción de Aries, se recibió un llamado telefónico desde la dependencia de Seguridad Urbana de Cafayate, indicando que el tramo comprendido entre Puente Morales y la localidad de Cafayate se encuentra intransitable, por lo que se alertó a los usuarios que circulan en sentido Norte–Sur para evitar el paso por la zona.

No obstante, conductores que provenían desde la zona Sur manifestaron que desde Puente Morales hasta la base de la Sección Talapampa la ruta se encuentra transitable con extrema precaución, debido al estado de la calzada.

Ante esta situación, se dio aviso a Vialidad Nacional, desde donde se informó que se enviará personal para realizar tareas de limpieza y despeje, con el objetivo de restablecer la circulación cuando las condiciones lo permitan.

Desde Seguridad Vial recomendaron a los automovilistas evitar transitar por el sector afectado, respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informados a través de los canales oficiales, teniendo en cuenta que rige una alerta por tormentas en la provincia de Salta.

