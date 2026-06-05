Antes de viajar: el estado de los pasos internacionales este viernes

Los pasos fronterizos de Salta presentan este viernes distintos esquemas de atención para quienes viajen hacia Bolivia, Paraguay o Chile.

De acuerdo al último relevamiento disponible, se encuentran habilitados El Condado – La Mamora, Aguas Blancas – Bermejo y Salvador Mazza – Yacuiba, todos con atención durante las 24 horas.

Horarios y restricciones

También están operativos Misión La Paz – Pozo Hondo, de 7 a 20, y Puerto Chalanas – Bermejo, de 6 a 20.

En la conexión con Chile, el Paso de Jama permanece habilitado de 9 a 19.15, mientras que Paso Sico funciona únicamente para transporte de cargas. Socompa continúa cerrado.

Recomendación para viajeros

Las autoridades recomiendan consultar el estado de los pasos antes de iniciar el viaje, especialmente en zonas de montaña, donde las condiciones climáticas pueden modificar la circulación.

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.