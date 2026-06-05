Ajustan el costo de la obra del HSB: ahora será de $33.400 millones

El Gobierno de Salta rectificó el monto total del contrato correspondiente a la obra de ampliación y refuncionalización del Hospital San Bernardo, tras detectar un error material en una resolución emitida en marzo de este año.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta N° 69 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y N° 25 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Según se detalla en los considerandos, la Resolución Conjunta N° 38/26 había aprobado el proceso de redeterminación de precios N° 25 de la obra y establecido un valor total del contrato de $34.022.558.384,79, IVA incluido, a valores de septiembre de 2025.

Sin embargo, un informe técnico-contable elaborado por el Área Contable de la Secretaría de Financiamiento determinó que el monto correcto asciende a $33.400.594.516,38, por lo que se dispuso la rectificación del artículo 2° de la normativa anterior.

La diferencia, superior a los $621 millones, se originó por la inclusión del denominado Adicional N° 2, cuyo monto asciende a $621.963.868,41 y que todavía se encuentra en trámite de aprobación, por lo que no debía formar parte del cálculo definitivo del contrato.

De esta manera, el nuevo valor total de la obra quedó fijado oficialmente en $33.400.594.516,38, IVA incluido, a valores correspondientes al mes de septiembre de 2025.

Además, la resolución autoriza a la Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera a suscribir la adenda correspondiente con la empresa contratista encargada de los trabajos, Vicente Moncho Construcciones S.R.L..