Estado de rutas: piden circular con precaución por la RN 51, RN 40 y la cornisa

El tránsito en rutas nacionales de Salta se mantiene habilitado este viernes, aunque las autoridades recomiendan circular con precaución en distintos tramos.

La Ruta Nacional 51 registra tránsito con precaución en todos sus tramos, especialmente en cruces de arroyos, con equipos trabajando en la zona.

También se recomienda cuidado sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo La Quesera – empalme con RN 51, por presencia de arroyos y badenes.

Atención en la cornisa y rutas provinciales

En la Ruta Nacional 9, tramo Vaqueros – límite con Jujuy, la circulación es con precaución por trabajos en zona de cornisa.

La Ruta Nacional 16 presenta tránsito normal, aunque también hay equipos trabajando en distintos sectores.

En rutas provinciales, Vialidad de Salta informa sectores habilitados con precaución y cortes parciales en algunos caminos, por lo que se recomienda verificar el estado antes de viajar.

Recomendación para conductores

Quienes deban circular por rutas de montaña, zonas de arroyos o caminos de cornisa deben hacerlo con baja velocidad, luces encendidas y respetando las indicaciones del personal vial.