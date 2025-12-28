Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
Lluvias afectan la circulación en rutas de Salta
En el marco de la alerta amarilla por tormentas, se registran complicaciones en rutas nacionales por acumulación de agua y sectores intransitables. Piden circular con extrema precaución.Salta28/12/2025Ivana Chañi
Las lluvias registradas en las últimas horas comenzaron a afectar la circulación en distintas rutas de la provincia de Salta, en un contexto marcado por la alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.
Según pudo saber la redacción de Aries, las rutas se encuentran transitables con mucha precaución, principalmente por la acumulación de agua sobre la banquina, lo que obliga a reducir la velocidad y extremar los cuidados al conducir.
En el caso de la Ruta Nacional 51, se informó que permanece transitable con media calzada, aunque se encuentra intransitable en la localidad de Olacapato debido a la presencia de lodazal, situación que también se registra en el sector de Chorrillos, donde la circulación está interrumpida.
Por su parte, la Ruta Nacional 40 se encuentra intransitable a la altura de La Quesera, por lo que se recomienda evitar el tránsito por ese tramo hasta que mejoren las condiciones climáticas y del camino.
Las autoridades solicitan a los conductores evitar viajes innecesarios, respetar las indicaciones del personal de seguridad vial y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que el pronóstico indica que las condiciones de inestabilidad podrían continuar.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.
