Litio en Salta: Nación habilitó importaciones clave para avanzar con el Proyecto Rincón

La Secretaría de Minería aprobó una modificación en el listado de bienes que podrán ser importados con beneficios fiscales por la empresa Rincón Mining PTY LTD Sucursal Argentina, titular del Proyecto Rincón, ubicado en el Salar de Rincón, en el departamento Los Andes, provincia de Salta.

La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución 44/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Un proyecto estratégico para la producción de litio

El emprendimiento fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo dentro del sector minero, específicamente en el subsector de potasio y litio.

Según la resolución, la empresa solicitó incorporar cinco nuevas posiciones arancelarias de bienes que serán importados para el desarrollo de la iniciativa.

Tras la evaluación técnica correspondiente, la Nación determinó que los productos solicitados califican como bienes de capital, requisito necesario para acceder a los beneficios previstos por el régimen.

Qué implica la autorización

La resolución autoriza la sustitución y actualización del listado de mercaderías que podrán ingresar al país bajo el esquema de franquicias contemplado en la Ley 27.742.

De esta manera, la compañía podrá importar equipamiento destinado al desarrollo del proyecto con los incentivos tributarios y aduaneros previstos para las inversiones estratégicas incluidas en el RIGI.

Un proyecto clave para la Puna salteña

El Proyecto Rincón es uno de los desarrollos de litio más relevantes de la provincia y forma parte del crecimiento de la actividad minera en la Puna salteña, donde se concentran algunas de las principales inversiones vinculadas a la transición energética y la producción de minerales críticos.

La autorización oficializada este viernes busca facilitar el ingreso de equipamiento necesario para avanzar con las distintas etapas de ejecución del emprendimiento.