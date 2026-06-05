Salta: cancelaciones de Flybondi alteran la actividad en el aeropuerto

La actividad aérea en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes registró este viernes algunas complicaciones debido a cancelaciones de vuelos operados por Flybondi.

De acuerdo con la información publicada por Aeropuertos Argentina, figuraban cancelados el vuelo FO 5160, procedente de Aeroparque, y el vuelo FO 5481, con destino a Córdoba.

Operaciones normales en otras compañías

Más allá de estas cancelaciones, la mayoría de los servicios programados durante la jornada se mantenían en horario o con operaciones normales de embarque, despegue y aterrizaje.

Ante este escenario, se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto para evitar inconvenientes o demoras innecesarias.