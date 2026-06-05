Salta: cancelaciones de Flybondi alteran la actividad en el aeropuerto

Al menos dos vuelos de Flybondi aparecían cancelados este viernes en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes. El resto de las operaciones se desarrollaban con normalidad.
Salta05/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

flybondi

La actividad aérea en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes registró este viernes algunas complicaciones debido a cancelaciones de vuelos operados por Flybondi.

De acuerdo con la información publicada por Aeropuertos Argentina, figuraban cancelados el vuelo FO 5160, procedente de Aeroparque, y el vuelo FO 5481, con destino a Córdoba.

pasos fronterizos (2)Antes de viajar: el estado de los pasos internacionales este viernes

Operaciones normales en otras compañías

Más allá de estas cancelaciones, la mayoría de los servicios programados durante la jornada se mantenían en horario o con operaciones normales de embarque, despegue y aterrizaje.

Ante este escenario, se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto para evitar inconvenientes o demoras innecesarias.

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