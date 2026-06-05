Vacunación antirrábica: conocé el cronograma de la próxima semana

La próxima semana, el área de Bienestar Animal de la Municipalidad continuará con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.

Entre el lunes 8 de junio y viernes 12, los veterinarios y operarios estarán al servicio de los vecinos de los barrios Arenales, San Antonio, Ceferino, Santa Teresita y Estela.

Se recomienda a los propietarios llevar a los animales con correa y bozal para mayor seguridad.

Los puntos serán los siguientes:

Lunes 8

Villa Arenales

Avda. Independencia esq. Los Lanceros (escuela Arenales)

(Zona Macro Centro)

Martes 9

Villa San Antonio

Avda. Independencia N° 199 esq. Florida

(Zona Macro Centro)

Miércoles 10

B° Ceferino

Córdoba esq. Juan Carlos Dávalos (Plaza Ceferino)

(Zona Macro Centro)

Jueves 11

B° Santa Teresita

Avda. Independencia esq. Francisco Arias.

(Zona Macro Centro)

Viernes 12

Villa Estela, Obispo Romero esq. David Lezcano

(Zona Macro Centro)