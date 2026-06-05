Vacunación antirrábica: conocé el cronograma de la próxima semana
La próxima semana, el área de Bienestar Animal de la Municipalidad continuará con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.
Entre el lunes 8 de junio y viernes 12, los veterinarios y operarios estarán al servicio de los vecinos de los barrios Arenales, San Antonio, Ceferino, Santa Teresita y Estela.
Se recomienda a los propietarios llevar a los animales con correa y bozal para mayor seguridad.
Los puntos serán los siguientes:
- Lunes 8
Villa Arenales
Avda. Independencia esq. Los Lanceros (escuela Arenales)
(Zona Macro Centro)
- Martes 9
Villa San Antonio
Avda. Independencia N° 199 esq. Florida
(Zona Macro Centro)
- Miércoles 10
B° Ceferino
Córdoba esq. Juan Carlos Dávalos (Plaza Ceferino)
(Zona Macro Centro)
- Jueves 11
B° Santa Teresita
Avda. Independencia esq. Francisco Arias.
(Zona Macro Centro)
- Viernes 12
Villa Estela, Obispo Romero esq. David Lezcano
(Zona Macro Centro)