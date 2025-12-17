EEUU vigila petroleros venezolanos

El gobierno de Donald Trump intensificó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro al ordenar un bloqueo total de los buques sancionados que operan en Venezuela.

El Mundo17/12/2025

Unos 18 petroleros bajo sanciones de Washington, completamente cargados de petróleo, se encuentran en aguas venezolanas y están siendo monitoreados por Estados Unidos, indicó este miércoles  el digital Axios. Ocho de esos navíos están clasificados como buques de carga de gran tamaño, similares al Skipper, que fue incautado por Washington la semana pasada.

Según Axios, que cita al cofundador de la empresa de monitoreo del transporte marítimo Tanker Trackers, Samir Madani, de los 712 buques en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, casi cuarenta se encuentran en aguas venezolanas, incluyendo esos 18 petroleros. Axios recalcó que el Gobierno de Donald Trump planea decomisar esos petroleros si llegan a adentrarse en aguas internacionales.

Washington eleva la presión

El líder republicano estadounidense ordenó el martes "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro. Además, renovó la alerta para el tráfico aéreo sobre el país.

En su mensaje en su red social, Truth Social, Trump advirtió que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y subrayó que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

