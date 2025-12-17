El Senado de Brasil inicia este miércoles el debate de un polémico proyecto de ley que busca reducir drásticamente la condena de Jair Bolsonaro, actualmente sentenciado a 27 años por golpe de Estado.
EEUU vigila petroleros venezolanos
El gobierno de Donald Trump intensificó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro al ordenar un bloqueo total de los buques sancionados que operan en Venezuela.El Mundo17/12/2025
Unos 18 petroleros bajo sanciones de Washington, completamente cargados de petróleo, se encuentran en aguas venezolanas y están siendo monitoreados por Estados Unidos, indicó este miércoles el digital Axios. Ocho de esos navíos están clasificados como buques de carga de gran tamaño, similares al Skipper, que fue incautado por Washington la semana pasada.
Según Axios, que cita al cofundador de la empresa de monitoreo del transporte marítimo Tanker Trackers, Samir Madani, de los 712 buques en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, casi cuarenta se encuentran en aguas venezolanas, incluyendo esos 18 petroleros. Axios recalcó que el Gobierno de Donald Trump planea decomisar esos petroleros si llegan a adentrarse en aguas internacionales.
Washington eleva la presión
El líder republicano estadounidense ordenó el martes "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro. Además, renovó la alerta para el tráfico aéreo sobre el país.
En su mensaje en su red social, Truth Social, Trump advirtió que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y subrayó que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.
Una huelga de cuatro horas convocada para este miércoles afecta los principales aeropuertos de Italia, provocando la cancelación de decenas de vuelos nacionales e internacionales.
Reino Unido vuelve ErasmusEl Mundo17/12/2025
El Gobierno de Reino Unido, liderado por Keir Starmer, anunció este miércoles un acuerdo para reincorporarse al programa Erasmus+ en 2027.
La ONU denunció el reclutamiento forzado de adolescentes para las Milicias Bolivarianas del régimen de MaduroEl Mundo16/12/2025
La actualización del informe ante el Consejo de Derechos Humanos expuso las prácticas más recientes de la dictadura chavista, mientras persisten restricciones a libertades y detenciones arbitrarias
El Ejército de EEUU atacó y destruyó tres embarcaciones sospechadas de estar vinculadas al narcotráfico, lo que provocó la muerte de ocho personas que viajaban a bordo, según informó el Comando Sur.
La orden ejecutiva califica al narcótico como más cercano a un arma química y permite investigaciones y acciones militares contra el tráfico.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.