Gremios del transporte se movilizan a Plaza de Mayo contra la reforma laboral

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó su adhesión a la movilización a Plaza de Mayo de mañana en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, durante una conferencia de prensa encabezada por su secretario general, Juan Carlos Schmid.

Según explicaron desde la central sindical, el respaldo a la protesta se sustenta en cuatro ejes centrales: la defensa de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, la preservación del derecho a huelga y de las indemnizaciones, el rechazo a la declaración del transporte como actividad esencial y la denuncia de las desregulaciones que afectan al sector.

La CATT informó que la concentración será a partir de las 13.30 en la Dirección Nacional de Vialidad, ubicada en Julio Argentino Roca 738, desde donde la columna se movilizará luego hacia Plaza de Mayo.

En ese marco, Schmid sostuvo: “Vamos a discutir una reforma laboral donde están habiendo miles de despidos, no se consume nada, se derrumba la industria, se derrumba el consumo de los comercios y la plata no alcanza”.

“Si con el convenio colectivo en la mano no le podemos poner más monedas a nuestra gente en el bolsillo, imaginemos qué es lo que va a pasar si no lo tenemos”, advirtió el dirigente sindical.

Cuestionamientos a la reforma laboral

Schmid se preguntó además: “Si este proyecto de supuesta modernización fuera tan bueno y tan provechoso como se presenta, ¿qué sentido tiene que limitar la actividad sindical?”, y afirmó que el objetivo del Gobierno es debilitar a las organizaciones gremiales.

“Esto va en contra nuestro y de los intereses que representamos. Buscan sacarle la plata a la organización sindical para que no disponga de los recursos que nos permitan asumir mejor defensa”, remarcó.

En esa línea, el titular de la CATT señaló: "Hay que hacer el máximo esfuerzo para demostrar que realmente estamos en contra de la reforma laboral y que esto es una escalada”.

Apoyo a la CGT y gesto simbólico

“Si hay algo que al Gobierno le molesta es la presencia en la calle”, afirmó Schmid, y valoró “la reacción de la CGT”, al considerar que “es la mejor carta de presentación que tiene esta nueva conducción”.

Por su parte, el secretario de Prensa de la CATT, Horacio Calculli, explicó que la elección de Vialidad Nacional como punto de concentración busca dar un gesto simbólico en el marco de una lucha que llevan adelante junto al Sindicato de Trabajadores Viales.

Calculli subrayó que los convenios colectivos de trabajo y las indemnizaciones son “principios fundamentales que garantizan la vigencia de los derechos laborales”, y advirtió que “atacar la ultraactividad es generar incertidumbre, debilitar la negociación colectiva y romper el equilibrio entre capital y trabajo”.

Con información de Noticias Argentinas