La industria metalúrgica registró una caída del 4,2% en noviembre en comparación con el año anterior, acumulando un retroceso del 0,3% en lo que va del 2025.
Gremios del transporte se movilizan a Plaza de Mayo contra la reforma laboral
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó su adhesión a la marcha de mañana hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de reforma laboral.Argentina17/12/2025
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó su adhesión a la movilización a Plaza de Mayo de mañana en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, durante una conferencia de prensa encabezada por su secretario general, Juan Carlos Schmid.
Según explicaron desde la central sindical, el respaldo a la protesta se sustenta en cuatro ejes centrales: la defensa de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, la preservación del derecho a huelga y de las indemnizaciones, el rechazo a la declaración del transporte como actividad esencial y la denuncia de las desregulaciones que afectan al sector.
La CATT informó que la concentración será a partir de las 13.30 en la Dirección Nacional de Vialidad, ubicada en Julio Argentino Roca 738, desde donde la columna se movilizará luego hacia Plaza de Mayo.
En ese marco, Schmid sostuvo: “Vamos a discutir una reforma laboral donde están habiendo miles de despidos, no se consume nada, se derrumba la industria, se derrumba el consumo de los comercios y la plata no alcanza”.
“Si con el convenio colectivo en la mano no le podemos poner más monedas a nuestra gente en el bolsillo, imaginemos qué es lo que va a pasar si no lo tenemos”, advirtió el dirigente sindical.
Cuestionamientos a la reforma laboral
Schmid se preguntó además: “Si este proyecto de supuesta modernización fuera tan bueno y tan provechoso como se presenta, ¿qué sentido tiene que limitar la actividad sindical?”, y afirmó que el objetivo del Gobierno es debilitar a las organizaciones gremiales.
“Esto va en contra nuestro y de los intereses que representamos. Buscan sacarle la plata a la organización sindical para que no disponga de los recursos que nos permitan asumir mejor defensa”, remarcó.
En esa línea, el titular de la CATT señaló: "Hay que hacer el máximo esfuerzo para demostrar que realmente estamos en contra de la reforma laboral y que esto es una escalada”.
Apoyo a la CGT y gesto simbólico
“Si hay algo que al Gobierno le molesta es la presencia en la calle”, afirmó Schmid, y valoró “la reacción de la CGT”, al considerar que “es la mejor carta de presentación que tiene esta nueva conducción”.
Por su parte, el secretario de Prensa de la CATT, Horacio Calculli, explicó que la elección de Vialidad Nacional como punto de concentración busca dar un gesto simbólico en el marco de una lucha que llevan adelante junto al Sindicato de Trabajadores Viales.
Calculli subrayó que los convenios colectivos de trabajo y las indemnizaciones son “principios fundamentales que garantizan la vigencia de los derechos laborales”, y advirtió que “atacar la ultraactividad es generar incertidumbre, debilitar la negociación colectiva y romper el equilibrio entre capital y trabajo”.
Con información de Noticias Argentinas
El Gobierno nacional oficializó la designación de Mariano Mengochea como nuevo director de la DGI a través del Decreto 891/2025 publicado en el Boletín Oficial.
Las medidas, que comienzan este 17 de diciembre, afectarán principalmente los despegues en aeropuertos de todo el país, con horarios específicos que impactarán tanto en vuelos nacionales como internacionales.
El ingeniero Germán Lavalle dejó su cargo tras la reciente designación del nuevo Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.
Bancos cerrados por las FiestasArgentina16/12/2025
El Banco Central (BCRA) dispuso asueto para los días 24 y 31 de diciembre, medida que afectará la atención presencial en todas las entidades financieras del país.
Banco Macro presentó su propuesta de beneficios para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, destacando descuentos de hasta el 30% sin tope en indumentaria y jugueterías entre el 18 y el 20 de diciembre.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.