Reino Unido vuelve Erasmus

El Gobierno británico confirmó este miércoles que "ha acordado con éxito" las condiciones para volver a unirse en 2027 al programa Erasmus, el programa europeo de intercambio de estudiantes, del quehabía salido en 2020 como parte del acuerdo del Brexit, pero al que ahora regresa para impulsar la relación con la Unión Europea.

En un comunicado, el Ejecutivo del laborista Keir Starmer señaló que este programa, llamado Erasmus+, ampliará las oportunidades para que jóvenes de todos los orígenes, estudiantes y personal educativo, juvenil y deportivo estudien y se formen en el extranjero. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en la red social X que era "un paso adelante" en la "asociación estratégica" entre la Unión Europea y el Reino Unido.

Una "victoria importante para nuestros jóvenes"

"La adhesión a Erasmus+ es una victoria importante para nuestros jóvenes, al eliminar obstáculos y ampliar horizontes para que todos, independientemente de su origen, tengan la posibilidad de estudiar y formarse en el extranjero", declaró el ministro británico de Relaciones con la Unión Europea, Nick Thomas-Symonds.

El fortalecimiento de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea sigue beneficiando a la ciudadanía británica con medidas que benefician el empleo, las facturas y las fronteras, precisó el Gobierno. Este acuerdo se enmarca en el relanzamiento de las relaciones con la UE emprendido por Starmer desde su llegada al poder en julio de 2024, tras años de tensiones relacionadas con el Brexit entre el organismo europeo, integrado por 27 países, y los anteriores gobiernos conservadores.

Con información de efe, afp