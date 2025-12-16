La ONU denunció el reclutamiento forzado de adolescentes para las Milicias Bolivarianas del régimen de Maduro

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de las Milicias Bolivarianas asociadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según la actualización de su informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En su exposición sobre la situación del país, Türk afirmó que desde junio las condiciones no han mejorado y persisten graves restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión pacífica, además de registrarse detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y severas dificultades socioeconómicas.

El funcionario alertó que tanto en septiembre como en noviembre, el Gobierno venezolano aprobó nuevas leyes de emergencia, cuyo contenido permanece sin publicarse. De acuerdo con Türk, estas normas otorgan al Ejecutivo “competencias de emergencia ampliadas citando amenazas externas”, pero al mantenerse en secreto, impiden cualquier tipo de monitoreo independiente y de evaluación de su adecuación al derecho internacional.

En su intervención, Türk señaló que se ha intensificado el proceso de militarización en la vida pública venezolana, lo que aumenta el riesgo de violencia y reduce el espacio cívico, ya limitado. Subrayó que su oficina recibió informes sobre el “alistamiento bajo coerción en las milicias bolivarianas”, confirmando que estas prácticas incluyen a menores de edad y personas mayores, una situación que calificó de especialmente grave desde la óptica del derecho internacional humanitario.

El informe presentado por Türk representa una nueva advertencia por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela, en línea con denuncias previas que ya documentaban detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y casos de tortura.

