El Ejército de EEUU atacó y destruyó tres embarcaciones sospechadas de estar vinculadas al narcotráfico, lo que provocó la muerte de ocho personas que viajaban a bordo, según informó el Comando Sur.
La ONU denunció el reclutamiento forzado de adolescentes para las Milicias Bolivarianas del régimen de Maduro
La actualización del informe ante el Consejo de Derechos Humanos expuso las prácticas más recientes de la dictadura chavista, mientras persisten restricciones a libertades y detenciones arbitrariasEl Mundo16/12/2025
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de las Milicias Bolivarianas asociadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según la actualización de su informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En su exposición sobre la situación del país, Türk afirmó que desde junio las condiciones no han mejorado y persisten graves restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión pacífica, además de registrarse detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y severas dificultades socioeconómicas.
El funcionario alertó que tanto en septiembre como en noviembre, el Gobierno venezolano aprobó nuevas leyes de emergencia, cuyo contenido permanece sin publicarse. De acuerdo con Türk, estas normas otorgan al Ejecutivo “competencias de emergencia ampliadas citando amenazas externas”, pero al mantenerse en secreto, impiden cualquier tipo de monitoreo independiente y de evaluación de su adecuación al derecho internacional.
En su intervención, Türk señaló que se ha intensificado el proceso de militarización en la vida pública venezolana, lo que aumenta el riesgo de violencia y reduce el espacio cívico, ya limitado. Subrayó que su oficina recibió informes sobre el “alistamiento bajo coerción en las milicias bolivarianas”, confirmando que estas prácticas incluyen a menores de edad y personas mayores, una situación que calificó de especialmente grave desde la óptica del derecho internacional humanitario.
El informe presentado por Türk representa una nueva advertencia por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela, en línea con denuncias previas que ya documentaban detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y casos de tortura.
La orden ejecutiva califica al narcótico como más cercano a un arma química y permite investigaciones y acciones militares contra el tráfico.
Estados Unidos mató a ocho narcotraficantes en ataques contra embarcaciones en el PacíficoEl Mundo16/12/2025
El Comando Sur confirmó tres bombardeos en aguas internacionales contra lanchas usadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.
El primer ministro Anthony Albanese aseguró que padre e hijo actuaron por ideología yihadista; el atentado dejó 15 muertos durante una celebración judía en Bondi Beach.
Hay más de 2000 familias damnificadas. Se mantiene la alerta roja en la zona.
El canciller chileno calificó las declaraciones como “inaceptables” y una falta de respeto a la voluntad popular.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
Sáenz destacó la labor de Villada y De los Ríos tras la renovación del gabinete provincialPolítica15/12/2025
El gobernador de Salta Gustavo Sáenz destacó la gestión de los ex ministros Ricardo Villada y Martín De los Ríos, reconoció su compromiso y cercanía con la población en momentos de crisis y emergencias, y aseguró que ambos continuarán acompañando “el proyecto para mejorar a los salteños”.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.