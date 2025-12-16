La orden ejecutiva califica al narcótico como más cercano a un arma química y permite investigaciones y acciones militares contra el tráfico.
EEUU hundió tres embarcaciones en el Océano Pacífico y hay ocho muertos
El Ejército de EEUU atacó y destruyó tres embarcaciones sospechadas de estar vinculadas al narcotráfico, lo que provocó la muerte de ocho personas que viajaban a bordo, según informó el Comando Sur.El Mundo16/12/2025
A través de un comunicado difundido en la red social X, la inteligencia estadounidense sostuvo que las embarcaciones eran operadas por organizaciones terroristas designadas y que “se dedicaban al narcotráfico”, utilizando rutas habituales del tráfico ilegal de drogas en esa región marítima.
De acuerdo con la información, el operativo se realizó bajo instrucciones directas del secretario de Defensa estadounidense norteamericano, Pete Hegseth, y concluyó con la muerte de “ocho narcoterroristas masculinos”.
El Comando Sur precisó el resultado del ataque y desglosó el número de fallecidos por embarcación: “Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”, indicó el organismo militar.
Según datos difundidos por la agencia Xinhua, desde comienzos de septiembre el Pentágono hundió más de 25 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental, con un saldo de al menos 95 personas muertas en esos operativos.
La advertencia de Donald Trump
En paralelo a estos ataques marítimos, el presidente Donald Trump afirmó en reiteradas oportunidades que el Ejército estadounidense lanzaría “muy pronto” operativos terrestres contra los narcotraficantes en la región del Caribe.
Esas declaraciones profundizaron la tensión diplomática con Venezuela y marcaron una nueva fase en la estrategia de seguridad impulsada desde Washington.
Ámbito
El Comando Sur confirmó tres bombardeos en aguas internacionales contra lanchas usadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.
El primer ministro Anthony Albanese aseguró que padre e hijo actuaron por ideología yihadista; el atentado dejó 15 muertos durante una celebración judía en Bondi Beach.
Hay más de 2000 familias damnificadas. Se mantiene la alerta roja en la zona.
El canciller chileno calificó las declaraciones como “inaceptables” y una falta de respeto a la voluntad popular.
Temporal en Brasil: el viento derribó una réplica de la Estatua de la Libertad en Porto AlegreEl Mundo16/12/2025
La estructura de 35 metros cayó en un estacionamiento de Guaíba durante ráfagas de hasta 90 km/h y no hubo heridos.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
“Se viene un equipo con mucha fuerza”, afirmó Sáenz tras la renovación del gabinete provincialSalta15/12/2025
Sergio Camacho asumió con Jefe de Gabinete. Ignacio Jarsún juró como ministro de Gobierno y Justicia; e Ignacio Lupión como ministro de Producción y Minería. Además asumieron tres nuevos Secretarios.
Sáenz destacó la labor de Villada y De los Ríos tras la renovación del gabinete provincialPolítica15/12/2025
El gobernador de Salta Gustavo Sáenz destacó la gestión de los ex ministros Ricardo Villada y Martín De los Ríos, reconoció su compromiso y cercanía con la población en momentos de crisis y emergencias, y aseguró que ambos continuarán acompañando “el proyecto para mejorar a los salteños”.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.