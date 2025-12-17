Una huelga de cuatro horas convocada para este miércoles afecta los principales aeropuertos de Italia, provocando la cancelación de decenas de vuelos nacionales e internacionales.
Senado brasileño debate amnistía a Bolsonaro
El Senado de Brasil comienza a debatir este miércoles (17.12.2025) un proyecto de ley que rebajaría la pena de 27 años de cárcel del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión desde el mes pasado por golpismo.
El texto, aprobado por la cámara de diputados la semana pasada de manera sorpresiva, suscitó manifestaciones el domingo en varias ciudades del país, convocadas por la izquierda.
Bolsonaro, de 70 años, fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intentar impedir en 2022 la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Bajo las reglas actuales, la justicia estima que su tiempo efectivo de prisión será de unos ocho años, pero la iniciativa en discusión podría reducirlo a unos dos años y cuatro meses al modificar el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.
En un Congreso de mayoría conservadora, la bancada bolsonarista ha insistido en otorgar una amnistía al mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas.
Con el receso de fin de año a la vuelta de la esquina, los aliados del expresidente aceptan la reducción de penas como "un primer paso" hacia el perdón total.
El proyecto fue aprobado la semana pasada por los diputados con 291 votos a favor y 148 en contra.
La sesión se vio interrumpida por un intento de saboteo por parte de un diputado izquierdista que acabó en una gresca con la policía legislativa.
La mayoría conservadora es menos abrumadora en el senado, donde varios parlamentarios han avisado que modificarán o rechazarán el texto aprobado por los diputados cuando sea examinado este miércoles en comisión.
En su versión actual, el proyecto es un "caballo de Troya" que también "reduce drásticamente las penas de delincuentes" comunes, advirtió el martes el senador Alessandro Vieira.
Integrante de uno de los partidos de centro que controlan el Senado, Vieira anticipó que votará para desechar el texto y reiniciar el trámite desde cero, en un documento obtenido por la AFP.
"Reconciliación"
Si la iniciativa no es aprobada por el Senado antes del viernes, la discusión será postergada para 2026, cuando Brasil celebrará elecciones presidenciales.
El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ungido recientemente por su padre como candidato presidencial, se mostró dispuesto a hacer concesiones para aplacar las críticas.
"Estamos intentando hacer alguna modificación para evitar que ese beneficio llegue a personas marginales", dijo en nombre de su partido.
La aplicación del proyecto de ley daría además libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.
Su autor, el diputado Paulinho da Força, defendió la rebaja de penas como "un gesto de reconciliación", en un país polarizado.
El domingo decenas de miles de personas protestaron en las calles de Brasil contra la iniciativa con los lemas "Sin amnistía" y "Congreso, enemigo del pueblo".
En septiembre el parlamento frenó un proyecto para amnistiar a Bolsonaro y a sus seguidores luego de protestas masivas.
El presidente Lula ha dicho que Bolsonaro "tiene que pagar" su condena y podría vetar la ley en caso de aprobación. Aunque el parlamento puede votar de nuevo para remover el veto.
Desde finales de noviembre, el expresidente purga su pena en un cuarto pequeño de una instalación policial de Brasilia. Fue trasladado allí de manera anticipada, luego de que intentó quemar la tobillera que controlaba su prisión domiciliar preventiva.
Bolsonaro fue hallado culpable de liderar una conspiración para desconocer el resultado de las elecciones de 2022, que perdió con el izquierdista Lula.
La trama golpista contemplaba incluso matar al entonces presidente electo, pero fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares.
Con información de afp, Correio Braziliense
Reino Unido vuelve Erasmus
El Gobierno de Reino Unido, liderado por Keir Starmer, anunció este miércoles un acuerdo para reincorporarse al programa Erasmus+ en 2027.
El gobierno de Donald Trump intensificó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro al ordenar un bloqueo total de los buques sancionados que operan en Venezuela.
La ONU denunció el reclutamiento forzado de adolescentes para las Milicias Bolivarianas del régimen de Maduro
La actualización del informe ante el Consejo de Derechos Humanos expuso las prácticas más recientes de la dictadura chavista, mientras persisten restricciones a libertades y detenciones arbitrarias
El Ejército de EEUU atacó y destruyó tres embarcaciones sospechadas de estar vinculadas al narcotráfico, lo que provocó la muerte de ocho personas que viajaban a bordo, según informó el Comando Sur.
La orden ejecutiva califica al narcótico como más cercano a un arma química y permite investigaciones y acciones militares contra el tráfico.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.