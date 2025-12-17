El Senado de Brasil inicia este miércoles el debate de un polémico proyecto de ley que busca reducir drásticamente la condena de Jair Bolsonaro, actualmente sentenciado a 27 años por golpe de Estado.
Vuelos cancelados por protestas en Italia
Una huelga de cuatro horas convocada para este miércoles afecta los principales aeropuertos de Italia, provocando la cancelación de decenas de vuelos nacionales e internacionales.
La huelga a la que están convocados este miércoles los trabajadores de varias compañías aéreas y de las sociedades de los servicios de tierra que operan en los principales aeropuertos de Italia causará la cancelación de decenas de vuelos y posibles retrasos.
Los sindicatos del sector han convocado una huelga de cuatro horas, de las 13:00 a las 17:00 horas, a la que han sido convocadas tripulaciones de vuelo de Vueling y EasyJet, el personal de tierra de Air France y KLM, así como los trabajadores de la aerolínea nacional ITA Airways. También se verán afectados los trabajadores del personal de las empresas de servicios de tierra afiliadas a Assohandlers, que operan en aeropuertos italianos.
"Será un miércoles complicado para los pasajeros aéreos", resume el diario Corriere della Sera, que cita un comunicado de los sindicatos: "una asamblea de 800 trabajadores, tanto presencialmente como por transmisión en directo, confirmó la validez de las reivindicaciones que fundamentan la huelga".
Primera huelga en ITA Airways tras entrada de Lufthansa
En el caso de ITA Airways se trata de su primera huelga desde su incorporación al grupo Lufthansa, que tiene una participación del 41 %, y se comunicó que por el momento se han cancelado 72 vuelos nacionales e internacionales. Los empleados de la compañía protestas por un aumento salarial, mejoras en las condiciones y un plan industrial "con mayores inversiones en la flota".
En el caso de Vueling, la protesta incluye entre sus motivos "la falta de transparencia de la compañía en el uso sistemático de personal extranjero en territorio italiano" y los 80 despidos anunciados, así como que la compañía haya anunciado que cierra su base en el aeropuerto de Roma Fiumicino.
Reino Unido vuelve ErasmusEl Mundo17/12/2025
El Gobierno de Reino Unido, liderado por Keir Starmer, anunció este miércoles un acuerdo para reincorporarse al programa Erasmus+ en 2027.
El gobierno de Donald Trump intensificó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro al ordenar un bloqueo total de los buques sancionados que operan en Venezuela.
La ONU denunció el reclutamiento forzado de adolescentes para las Milicias Bolivarianas del régimen de MaduroEl Mundo16/12/2025
La actualización del informe ante el Consejo de Derechos Humanos expuso las prácticas más recientes de la dictadura chavista, mientras persisten restricciones a libertades y detenciones arbitrarias
El Ejército de EEUU atacó y destruyó tres embarcaciones sospechadas de estar vinculadas al narcotráfico, lo que provocó la muerte de ocho personas que viajaban a bordo, según informó el Comando Sur.
La orden ejecutiva califica al narcótico como más cercano a un arma química y permite investigaciones y acciones militares contra el tráfico.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.