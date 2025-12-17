Vuelos cancelados por protestas en Italia

La huelga a la que están convocados este miércoles los trabajadores de varias compañías aéreas y de las sociedades de los servicios de tierra que operan en los principales aeropuertos de Italia causará la cancelación de decenas de vuelos y posibles retrasos.

Los sindicatos del sector han convocado una huelga de cuatro horas, de las 13:00 a las 17:00 horas, a la que han sido convocadas tripulaciones de vuelo de Vueling y EasyJet, el personal de tierra de Air France y KLM, así como los trabajadores de la aerolínea nacional ITA Airways. También se verán afectados los trabajadores del personal de las empresas de servicios de tierra afiliadas a Assohandlers, que operan en aeropuertos italianos.

"Será un miércoles complicado para los pasajeros aéreos", resume el diario Corriere della Sera, que cita un comunicado de los sindicatos: "una asamblea de 800 trabajadores, tanto presencialmente como por transmisión en directo, confirmó la validez de las reivindicaciones que fundamentan la huelga".

Primera huelga en ITA Airways tras entrada de Lufthansa

En el caso de ITA Airways se trata de su primera huelga desde su incorporación al grupo Lufthansa, que tiene una participación del 41 %, y se comunicó que por el momento se han cancelado 72 vuelos nacionales e internacionales. Los empleados de la compañía protestas por un aumento salarial, mejoras en las condiciones y un plan industrial "con mayores inversiones en la flota".

En el caso de Vueling, la protesta incluye entre sus motivos "la falta de transparencia de la compañía en el uso sistemático de personal extranjero en territorio italiano" y los 80 despidos anunciados, así como que la compañía haya anunciado que cierra su base en el aeropuerto de Roma Fiumicino.

Con información de efe, corriere