La Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable de Salta realiza una nueva campaña de colocación de implantes subdérmicos en diciembre.
Implantes subdérmicos: hoy la campaña se realiza en la Usina Cultural
La campaña de Salud Sexual y Procreación Responsable se desarrolla este 15 de diciembre, de 9 a 13, con inscripción previa por correo electrónico.Salud15/12/2025
La Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente de la Dirección de Materno Infancia- Subsecretaria de Medicina Social realizará campañas de colocación de Implantes para el mes de Diciembre de 2025 en la ciudad de Salta y en el Interior Provincial.
Las personas interesadas deben inscribirse previamente enviando un correo a [email protected]
El cronograma es:
- 15/12/25 en la Usina Cultural de 9 a 13
- 18/12/25 en Hosp Cerrillos de 8:30 a 12: 30
