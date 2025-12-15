Implantes subdérmicos: hoy la campaña se realiza en la Usina Cultural

La campaña de Salud Sexual y Procreación Responsable se desarrolla este 15 de diciembre, de 9 a 13, con inscripción previa por correo electrónico.

Salud15/12/2025

2021-10-05-implante-varilla

La Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente de la Dirección de Materno Infancia- Subsecretaria de Medicina Social realizará campañas de colocación de Implantes para el mes de Diciembre de 2025 en la ciudad de Salta y en el Interior Provincial.

105297-la-orquesta-sinfonica-juvenil-inicia-su-periodo-de-preinscripcion-para-el-ciclo-2026Último día para sumarse a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta

Las personas interesadas deben inscribirse previamente enviando un correo a [email protected]

El cronograma es:

  • 15/12/25 en la Usina Cultural de 9 a 13
  • 18/12/25 en Hosp Cerrillos de 8:30 a 12: 30 

Te puede interesar
doctor-mascara-que-examina-al-paciente

Se notificaron cerca de 9 mil casos de neumonía en Salta

Salud12/12/2025

Esta infección afecta a los pulmones, haciendo dolorosa la respiración y limitando la absorción de oxígeno. También se notificaron casos de bronquiolitis, síndrome gripal, varicela, lepra, diarrea aguda, mordedura de perros, hantavirus y picadura de alacrán.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail