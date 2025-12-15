El empleo asalariado registrado en el sector privado sufrió una pérdida acumulada de 49.000 puestos de trabajo entre junio y septiembre de 2025, con variaciones mensuales negativas del -0,2%.
Monotributo 2025: ARCA actualizó escalas y límites de facturación
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.Argentina15/12/2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del monotributo correspondientes a diciembre e informó el desarrollo del proceso de recategorización para 2026.
El organismo dio a conocer los valores de la cuota mensual del monotributo correspondientes a diciembre, antes de la recategorización que los contribuyentes deberán realizar en febrero.
¿Cuánto paga cada categoría en diciembre?
Categoría A: $37.085,74
Categoría B: $42.216,41
Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
Los contribuyentes que no abonan el monotributo, se exponen a sanciones legales y económicas, como la pérdida de cobertura previsional y de obra social o la imposibilidad de emitir facturas habilitadas.
Al mismo tiempo, ARCA comunicó que en febrero se llevará a cabo la primera etapa del cronograma de recategorización del monotributo para 2026, dirigido a los contribuyentes que hayan superado los límites de facturación correspondientes a su categoría durante el último año.
La recategorización permite que cada persona actualice su situación según los ingresos, alquileres y demás parámetros acumulados en los últimos 12 meses, asegurando el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.
¿Qué parámetros tener en cuenta para la recategorización?
Considerar en relación a los últimos 12 meses:
Ingresos acumulados
Energía eléctrica consumida
Superficie afectada a la actividad en ese momento
Alquileres devengados (en caso de corresponder)
Con información de Noticias Argentinas
El EMCO anuló el concurso para equipamiento del Comando Conjunto de Ciberdefensa, tras la retirada de las empresas oferentes y denuncias sobre uso indebido de “secreto militar”.
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete emitió una alerta grave por la venta de juguetes peligrosos en plataformas de comercio electrónico bajo la modalidad de "compra internacional".
YPF traspasó el 50% de Profertil a Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas, poniendo a productores locales al frente de la principal empresa de fertilizantes del país.
Las sanciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y responden a deficiencias de mantenimiento detectadas durante la concesión.
Entre los principales nombramientos se destacan el general Oscar Santiago Zarich como Jefe del Estado Mayor General del Ejército, y el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare al frente del Estado Mayor Conjunto.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura 2025, recibió un premio de USD 500.000 de parte de la AFA, un monto que acentúa la brecha económica del fútbol argentino.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.