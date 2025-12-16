Caputo descartó mejoras para los jubilados en 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que esté en carpeta una mejora para los jubilados debido a la falta de recursos para recomponer haberes.

“Primero hay que resolver la situación laboral y tributaria. Nos encantaría poder pagarle el doble a todo el mundo, pero hay que tener los recursos”, expresó.

Además, el ministro, que habló en un streaming que siguió Agencia Noticias Argentinas, aseguró que primero deben implementarse las reformas laborales y tributarias, para que luego de que aumente la recaudación se pueda pensar en otras medidas.

Con información de Noticias Argentinas