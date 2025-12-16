El cierre de fábricas, la caída de pymes y el derrumbe del consumo se volvieron parte del paisaje cotidiano. Con salarios que no alcanzan y trabajadores cada vez más cerca de la pobreza, sostener el empleo dejó de ser una certeza.
Caputo descartó mejoras para los jubilados en 2026
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, afirmó que primero hay que resolver la situación laboral y tributaria, descartando así mejoras para el sector pasivo.Economía16/12/2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que esté en carpeta una mejora para los jubilados debido a la falta de recursos para recomponer haberes.
“Primero hay que resolver la situación laboral y tributaria. Nos encantaría poder pagarle el doble a todo el mundo, pero hay que tener los recursos”, expresó.
Además, el ministro, que habló en un streaming que siguió Agencia Noticias Argentinas, aseguró que primero deben implementarse las reformas laborales y tributarias, para que luego de que aumente la recaudación se pueda pensar en otras medidas.
l Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación.
Entre las modificaciones que propone la reforma que presentó el Gobierno, hay varios apartados que implican cambios en materia impositiva. A grandes rasgos, se trata de una reducción de cargas tributarias.
La capacidad instalada de la industria cayó al 61% en octubre frente al 63% que alcanzó en 2024, con sectores como el textil en torno al 32,5%, muy por debajo del promedio, según informó este viernes el INDEC.
La canasta básica aumentó 3,6% en noviembre. En paralelo a la inflación del penúltimo mes del año, el INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país.
Refleja una aceleración respecto al 2,3% que se había registrado en octubre. La suba de precios fue de 27,9% en los primeros once meses del año.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.