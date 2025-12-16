Caputo descartó mejoras para los jubilados en 2026

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, afirmó que primero hay que resolver la situación laboral y tributaria, descartando así mejoras para el sector pasivo.

Economía16/12/2025

luis-caputo-anticipo-que-espera-recaudar-us1000-millones-con-el-nuevo-bono-en-dolares-foto-ministeri

 El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que esté en carpeta una mejora para los jubilados debido a la falta de recursos para recomponer haberes.

“Primero hay que resolver la situación laboral y tributaria. Nos encantaría poder pagarle el doble a todo el mundo, pero hay que tener los recursos”, expresó.

choque-la-ruta-9RN9: Choque entre un camión y colectivo dejó un muerto y al menos 20 heridos

Además, el ministro, que habló en un streaming que siguió Agencia Noticias Argentinas, aseguró que primero deben implementarse las reformas laborales y tributarias, para que luego de que aumente la recaudación se pueda pensar en otras medidas. 

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
Lo más visto
bastia central

Central Norte presenta a Bastía

Deportes15/12/2025

Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail