El uso de la capacidad instalada de la industria cayó al 61% en octubre

No obstante, es el segundo mes consecutivo de 2025 en el que este indicador se mantiene por encima del 60%, ya que en septiembre se ubicó en el 61,1%.

Las principales incidencias negativas interanuales se observan en la fabricación de papel y cartón y en los productos de caucho y plástico. En el primer rubro se pasó de utilizar una capacidad instalada del 72,9% en 2024 al 62,3% en 2025, debido principalmente a una menor fabricación de papel y cartón para envases y embalajes; mientras que el segundo sector presentó en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,6%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (48,9%), como consecuencia de los menores niveles de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos.

En tanto, los productos textiles tienen en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 32,5%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (47,8%), como consecuencia de los menores niveles de producción de hilados de algodón y de tejidos. Vale destacar que, según datos del IPI manufacturero, la producción de hilados de algodón registra una caída de 34,7% con respecto al mismo mes del año anterior, y la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles, una disminución de 34,1% en la misma comparación.

La industria automotriz, por su parte, muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 56,1%, inferior al de octubre de 2024 (61,2%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Ámbito