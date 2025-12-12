La canasta básica aumentó 3,6% en noviembre. En paralelo a la inflación del penúltimo mes del año, el INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país.
El uso de la capacidad instalada de la industria cayó al 61% en octubre
La capacidad instalada de la industria cayó al 61% en octubre frente al 63% que alcanzó en 2024, con sectores como el textil en torno al 32,5%, muy por debajo del promedio, según informó este viernes el INDEC.Economía12/12/2025
No obstante, es el segundo mes consecutivo de 2025 en el que este indicador se mantiene por encima del 60%, ya que en septiembre se ubicó en el 61,1%.
Las principales incidencias negativas interanuales se observan en la fabricación de papel y cartón y en los productos de caucho y plástico. En el primer rubro se pasó de utilizar una capacidad instalada del 72,9% en 2024 al 62,3% en 2025, debido principalmente a una menor fabricación de papel y cartón para envases y embalajes; mientras que el segundo sector presentó en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,6%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (48,9%), como consecuencia de los menores niveles de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos.
En tanto, los productos textiles tienen en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 32,5%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (47,8%), como consecuencia de los menores niveles de producción de hilados de algodón y de tejidos. Vale destacar que, según datos del IPI manufacturero, la producción de hilados de algodón registra una caída de 34,7% con respecto al mismo mes del año anterior, y la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles, una disminución de 34,1% en la misma comparación.
La industria automotriz, por su parte, muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 56,1%, inferior al de octubre de 2024 (61,2%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.
Refleja una aceleración respecto al 2,3% que se había registrado en octubre. La suba de precios fue de 27,9% en los primeros once meses del año.
El Gobierno colocó este miércoles el primer bono en dólares en casi ocho años, sin contar la reestructuración de 2020, con el que recaudó US$1000 millones a una tasa del 9,26% anual.
Recreación y Cultura lideró las subas con un 4%. Servicios aumentó más que bienes y el índice interanual quedó en 32,6% según el IPC porteño.
La industria y la construcción mostraron leves caídas mensuales, de -0,8% y -0,5% respectivamente en octubre, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Los fabricantes aducen que suben porque corrigen por precio lo que no consiguen por la crisis de ventas. Hay alzas semanales promedio superiores al 1 por ciento y la carne subió 35 por ciento en un mes. Todos miran el dato de INDEC, que sale este jueves.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.