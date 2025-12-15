l Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación.
Empleo en retirada: 49 mil puestos menos y la industria como principal víctima
El cierre de fábricas, la caída de pymes y el derrumbe del consumo se volvieron parte del paisaje cotidiano. Con salarios que no alcanzan y trabajadores cada vez más cerca de la pobreza, sostener el empleo dejó de ser una certeza.Economía15/12/2025
En este escenario –y tal como se preveía–, el empleo registrado volvió a retroceder. Es que entre junio y septiembre de 2025 se perdieron 49 mil puestos de trabajo en el sector privado, según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El número confirma que la recuperación de fines de 2024 fue breve y que durante 2025 el mercado laboral ingresó en una etapa de debilidad persistente.
El deterioro se profundizó en septiembre de este año, cuando el empleo registrado volvió a caer. Ese mes se contabilizaron 10.700 trabajadores menos que en agosto. La baja se explicó, casi en su totalidad, por el retroceso del empleo asalariado privado, que se contrajo 0,1%, lo que equivale a unos 9 mil puestos menos declarados en el sistema de la Seguridad Social.
La pérdida de empleo no distingue demasiado. En la comparación interanual, respecto de septiembre de 2024, el empleo asalariado registrado se redujo en 53.300 personas. La caída alcanzó tanto al sector privado (25.900 puestos menos) como al sector público (12.800 menos), mientras que el trabajo en casas particulares volvió a ubicarse entre los más golpeados, con una reducción del 3,2%, equivalente a 14.700 trabajadoras y trabajadores que quedaron fuera del sistema.
En el acumulado desde noviembre de 2023, el impacto es aún más fuerte. El empleo asalariado privado pasó de 6,38 millones a 6,19 millones, lo que implica 187.400 puestos menos. En paralelo, el empleo público se redujo en 70.100 cargos y el trabajo en casas particulares perdió 27.300 puestos. Son números que reflejan un ajuste extendido y persistente.
El mapa sectorial también da pistas del momento económico. Durante septiembre, seis actividades redujeron su nivel de empleo, entre ellas industria, comercio, construcción, agro, transporte y minería. En estos sectores, cada baja implica menos turnos, menos horas y, muchas veces, despidos directos o no renovación de contratos.
En tanto que sectores como pesca, electricidad, gas y agua, y enseñanza, tuvieron incrementos leves que no alcanzan a compensar las pérdidas en las actividades más intensivas en mano de obra.
Reforma laboral: los cambios impositivos condicionan el plan fiscal y tensan una meta con el FMIEconomía15/12/2025
Entre las modificaciones que propone la reforma que presentó el Gobierno, hay varios apartados que implican cambios en materia impositiva. A grandes rasgos, se trata de una reducción de cargas tributarias.
La capacidad instalada de la industria cayó al 61% en octubre frente al 63% que alcanzó en 2024, con sectores como el textil en torno al 32,5%, muy por debajo del promedio, según informó este viernes el INDEC.
La canasta básica aumentó 3,6% en noviembre. En paralelo a la inflación del penúltimo mes del año, el INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país.
Refleja una aceleración respecto al 2,3% que se había registrado en octubre. La suba de precios fue de 27,9% en los primeros once meses del año.
El Gobierno colocó este miércoles el primer bono en dólares en casi ocho años, sin contar la reestructuración de 2020, con el que recaudó US$1000 millones a una tasa del 9,26% anual.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.