Empleo en retirada: 49 mil puestos menos y la industria como principal víctima

En este escenario –y tal como se preveía–, el empleo registrado volvió a retroceder. Es que entre junio y septiembre de 2025 se perdieron 49 mil puestos de trabajo en el sector privado, según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El número confirma que la recuperación de fines de 2024 fue breve y que durante 2025 el mercado laboral ingresó en una etapa de debilidad persistente.

El deterioro se profundizó en septiembre de este año, cuando el empleo registrado volvió a caer. Ese mes se contabilizaron 10.700 trabajadores menos que en agosto. La baja se explicó, casi en su totalidad, por el retroceso del empleo asalariado privado, que se contrajo 0,1%, lo que equivale a unos 9 mil puestos menos declarados en el sistema de la Seguridad Social.

La pérdida de empleo no distingue demasiado. En la comparación interanual, respecto de septiembre de 2024, el empleo asalariado registrado se redujo en 53.300 personas. La caída alcanzó tanto al sector privado (25.900 puestos menos) como al sector público (12.800 menos), mientras que el trabajo en casas particulares volvió a ubicarse entre los más golpeados, con una reducción del 3,2%, equivalente a 14.700 trabajadoras y trabajadores que quedaron fuera del sistema.

En el acumulado desde noviembre de 2023, el impacto es aún más fuerte. El empleo asalariado privado pasó de 6,38 millones a 6,19 millones, lo que implica 187.400 puestos menos. En paralelo, el empleo público se redujo en 70.100 cargos y el trabajo en casas particulares perdió 27.300 puestos. Son números que reflejan un ajuste extendido y persistente.

El mapa sectorial también da pistas del momento económico. Durante septiembre, seis actividades redujeron su nivel de empleo, entre ellas industria, comercio, construcción, agro, transporte y minería. En estos sectores, cada baja implica menos turnos, menos horas y, muchas veces, despidos directos o no renovación de contratos.

En tanto que sectores como pesca, electricidad, gas y agua, y enseñanza, tuvieron incrementos leves que no alcanzan a compensar las pérdidas en las actividades más intensivas en mano de obra.

