Una familia necesitó más de $1.250.000 para no ser pobre en noviembre

La canasta básica aumentó 3,6% en noviembre. En paralelo a la inflación del penúltimo mes del año, el INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país.

Economía11/12/2025

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 3,6% en noviembre. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.257.329 para no ser pobre, según el INDEC.

inflacion-pobreza-canasta-basicaLa inflación de noviembre fue de 2,5%

Este indicador acumuló un alza de 25,5% en los últimos 12 meses y de 22,7% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT estuvo por encima del índice de la inflación general de noviembre, que fue de 2,5%.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, aumentó 4,1% el mes pasado.

