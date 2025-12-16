La Comisión de Corsos confirmó el inicio del evento para el 10 de enero, con 22 millones de pesos destinados a infraestructura y carpas.
Peligroso cruce en la frontera: hombre atravesó a pie el río Bermejo
La maniobra se realizó en una zona no habilitada de la frontera en Orán, poniendo en alerta a autoridades y vecinos por la falta de pasos seguros.Municipios16/12/2025Agustina Tolaba
Un trabajador de frontera protagonizó una arriesgada maniobra al cruzar a pie el río Bermejo, exponiendo su vida ante las peligrosas condiciones del cauce. El hecho ocurrió en una zona no habilitada para el paso peatonal, donde la corriente, el barro y los desniveles del lecho representan un alto riesgo, especialmente en épocas de crecida.
Testigos que presenciaron la escena manifestaron su preocupación por la falta de controles y de pasos seguros, una situación que se repite en distintos puntos de la frontera. El Bermejo es conocido por sus cambios bruscos de profundidad y velocidad, lo que convierte cualquier cruce informal en una acción potencialmente fatal.
Según informó La 10 Digital, autoridades recordaron que atravesar el río fuera de los pasos autorizados pone en peligro la vida y puede derivar en sanciones. Además, insistieron en la necesidad de reforzar la seguridad y brindar alternativas formales para los trabajadores que deben trasladarse diariamente en la zona, a fin de evitar accidentes y tragedias evitables.
Más de 800 metros de cordón cuneta ya fueron construidos, y las tareas avanzan para optimizar el tránsito y la seguridad de los vecinos.
San Antonio de los Cobres tiene su primera graduada universitaria
Desde la Puna salteña y a más de 3.700 metros de altura, Fátima logró recibirse gracias a una carrera de la UNSa cercana a su comunidad, convirtiéndose en un símbolo del impacto de la educación pública.
Violento robo en Orán: asaltaron a un comerciante y se llevaron cerca de $10 millones
El hecho ocurrió en el barrio Jardín cuando la víctima regresaba a su casa. Los delincuentes armados lo interceptaron tras esperarlo más de 40 minutos y escaparon en una camioneta.
Mosconi realizará una jornada de oftalmología con acceso a lentes a bajo costo
La actividad se desarrollará los días 19 y 20 de diciembre en el nuevo edificio municipal, con controles oftalmológicos y entrega gratuita de marcos.
124 animales esterilizados en jornada de castración en Mosconi
Con la colaboración de la comunidad y el compromiso de los profesionales, la jornada de castración contribuyó a una convivencia más segura y digna para los animales.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.