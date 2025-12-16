Peligroso cruce en la frontera: hombre atravesó a pie el río Bermejo

La maniobra se realizó en una zona no habilitada de la frontera en Orán, poniendo en alerta a autoridades y vecinos por la falta de pasos seguros.

Municipios16/12/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

WhatsApp Image 2025-12-16 at 10.34.06

Un trabajador de frontera protagonizó una arriesgada maniobra al cruzar a pie el río Bermejo, exponiendo su vida ante las peligrosas condiciones del cauce. El hecho ocurrió en una zona no habilitada para el paso peatonal, donde la corriente, el barro y los desniveles del lecho representan un alto riesgo, especialmente en épocas de crecida.

Testigos que presenciaron la escena manifestaron su preocupación por la falta de controles y de pasos seguros, una situación que se repite en distintos puntos de la frontera. El Bermejo es conocido por sus cambios bruscos de profundidad y velocidad, lo que convierte cualquier cruce informal en una acción potencialmente fatal.

Según informó La 10 Digital, autoridades recordaron que atravesar el río fuera de los pasos autorizados pone en peligro la vida y puede derivar en sanciones. Además, insistieron en la necesidad de reforzar la seguridad y brindar alternativas formales para los trabajadores que deben trasladarse diariamente en la zona, a fin de evitar accidentes y tragedias evitables.

