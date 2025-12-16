Mosconi realizará una jornada de oftalmología con acceso a lentes a bajo costo

La actividad se desarrollará los días 19 y 20 de diciembre en el nuevo edificio municipal, con controles oftalmológicos y entrega gratuita de marcos.

Municipios16/12/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

GENERAL-MOSCONI-678x381

La Municipalidad de General Mosconi informó que los días 19 y 20 de diciembre se llevará a cabo una Jornada de Oftalmología destinada a la comunidad, con el objetivo de facilitar el acceso a controles visuales y a lentes a precios accesibles.

La actividad se desarrollará en el nuevo edificio municipal, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, donde se realizarán controles oftalmológicos a cargo de profesionales especializados.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a lentes a partir de un valor de $50.000, abonando una seña del 50%, mientras que los marcos serán entregados de manera totalmente gratuita. Además, desde el municipio informaron que se aceptarán todos los medios de pago, con el fin de garantizar mayor accesibilidad al servicio.

Desde la comuna invitaron a la comunidad a participar de la propuesta, destacando la importancia del cuidado de la salud visual y el compromiso de acercar servicios esenciales a los vecinos.

