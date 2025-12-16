La Comisión de Corsos confirmó el inicio del evento para el 10 de enero, con 22 millones de pesos destinados a infraestructura y carpas.
Mosconi realizará una jornada de oftalmología con acceso a lentes a bajo costo
La actividad se desarrollará los días 19 y 20 de diciembre en el nuevo edificio municipal, con controles oftalmológicos y entrega gratuita de marcos.Municipios16/12/2025Agustina Tolaba
La Municipalidad de General Mosconi informó que los días 19 y 20 de diciembre se llevará a cabo una Jornada de Oftalmología destinada a la comunidad, con el objetivo de facilitar el acceso a controles visuales y a lentes a precios accesibles.
La actividad se desarrollará en el nuevo edificio municipal, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, donde se realizarán controles oftalmológicos a cargo de profesionales especializados.
Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a lentes a partir de un valor de $50.000, abonando una seña del 50%, mientras que los marcos serán entregados de manera totalmente gratuita. Además, desde el municipio informaron que se aceptarán todos los medios de pago, con el fin de garantizar mayor accesibilidad al servicio.
Desde la comuna invitaron a la comunidad a participar de la propuesta, destacando la importancia del cuidado de la salud visual y el compromiso de acercar servicios esenciales a los vecinos.
Más de 800 metros de cordón cuneta ya fueron construidos, y las tareas avanzan para optimizar el tránsito y la seguridad de los vecinos.
La maniobra se realizó en una zona no habilitada de la frontera en Orán, poniendo en alerta a autoridades y vecinos por la falta de pasos seguros.
Desde la Puna salteña y a más de 3.700 metros de altura, Fátima logró recibirse gracias a una carrera de la UNSa cercana a su comunidad, convirtiéndose en un símbolo del impacto de la educación pública.
El hecho ocurrió en el barrio Jardín cuando la víctima regresaba a su casa. Los delincuentes armados lo interceptaron tras esperarlo más de 40 minutos y escaparon en una camioneta.
Con la colaboración de la comunidad y el compromiso de los profesionales, la jornada de castración contribuyó a una convivencia más segura y digna para los animales.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.