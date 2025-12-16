San Antonio de los Cobres tiene su primera graduada universitaria

Fátima se convirtió en la primera graduada universitaria de San Antonio de los Cobres, marcando un hecho histórico para la localidad puneña y para toda la provincia de Salta. Su recorrido académico comenzó cuando decidió inscribirse en una carrera de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) que se dicta cerca de su comunidad, una oportunidad que le permitió estudiar sin tener que alejarse de su lugar de origen.

Desde la Puna, a más de 3.700 metros de altura, Fátima logró concretar un sueño personal que hoy representa también una conquista colectiva. Su historia refleja cómo la educación pública, gratuita y territorializada puede transformar realidades cuando llega a los rincones más alejados del interior provincial.

El logro de la joven puneña se transforma en un ejemplo para nuevas generaciones y pone en valor el rol de la universidad pública en la ampliación de derechos, el arraigo y el desarrollo local, demostrando que el acceso a la educación superior es una herramienta clave para la igualdad de oportunidades.