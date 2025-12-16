124 animales esterilizados en jornada de castración en Mosconi

Con la colaboración de la comunidad y el compromiso de los profesionales, la jornada de castración contribuyó a una convivencia más segura y digna para los animales.

La Municipalidad de General Mosconi llevó adelante una jornada de castración que dejó un balance positivo, con un total de 124 animales esterilizados entre perros y gatos, en una acción clave para el cuidado y bienestar animal.

Desde el municipio destacaron y agradecieron el trabajo de los veterinarios y voluntarios, quienes hicieron posible el desarrollo de la actividad, así como el compromiso de los dueños de mascotas y la participación de la comunidad en general.

La jornada tuvo como objetivo controlar la superpoblación animal, prevenir enfermedades y promover una tenencia responsable, contribuyendo a una mejor calidad de vida para los animales y a una convivencia más segura para los vecinos.

