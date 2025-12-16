124 animales esterilizados en jornada de castración en Mosconi

La Municipalidad de General Mosconi llevó adelante una jornada de castración que dejó un balance positivo, con un total de 124 animales esterilizados entre perros y gatos, en una acción clave para el cuidado y bienestar animal.

Desde el municipio destacaron y agradecieron el trabajo de los veterinarios y voluntarios, quienes hicieron posible el desarrollo de la actividad, así como el compromiso de los dueños de mascotas y la participación de la comunidad en general.

La jornada tuvo como objetivo controlar la superpoblación animal, prevenir enfermedades y promover una tenencia responsable, contribuyendo a una mejor calidad de vida para los animales y a una convivencia más segura para los vecinos.