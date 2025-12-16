Violento robo en Orán: asaltaron a un comerciante y se llevaron cerca de $10 millones

Un grave hecho de inseguridad se registró este lunes por la noche en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, donde un comerciante fue víctima de un violento robo comando en el barrio Jardín.

El episodio ocurrió alrededor de las 21 horas, sobre el pasaje Santa Fe, cuando el hombre regresaba a su domicilio luego de finalizar su jornada laboral. Antes de poder ingresar a la vivienda, fue interceptado por delincuentes armados que se movilizaban en una camioneta.

Según los primeros datos de la investigación, los autores del hecho —dos hombres encapuchados y armados con armas largas, presuntamente escopetas— habrían estado aguardando a la víctima dentro del vehículo durante al menos 40 minutos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

Los asaltantes lograron apoderarse de una bolsa con una suma cercana a los 10 millones de pesos y se dieron a la fuga rápidamente. Trascendió que la víctima sería propietario de un comercio conocido de la ciudad, ubicado sobre calle Egüés.

Según medios locales, tras el asalto, personal de la Policía de la Provincia de Salta desplegó un operativo en la zona, realizando tareas de relevamiento de cámaras de seguridad, recolección de testimonios y primeras diligencias investigativas, con el objetivo de identificar a los responsables del violento robo.