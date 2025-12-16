La orden ejecutiva califica al narcótico como más cercano a un arma química y permite investigaciones y acciones militares contra el tráfico.
Bolivia: al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos tras lluvias torrenciales
Hay más de 2000 familias damnificadas. Se mantiene la alerta roja en la zona.El Mundo16/12/2025
Según informaron las autoridades, al menos 20 personas murieron y decenas están desaparecidas a causa de lluvias torrenciales y el desborde de río Piraí en las afueras de la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia.
“Lamentablemente (los datos oficiales) nos arrojan una cifra de 20 fallecidos. Tenemos decenas de desaparecidos”, dijo el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, en entrevista con Radio Panamericana.
Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río y las posteriores inundaciones que afectaron a las comunidades de El Torno y Colpa Bélgica, en Santa Cruz, la capital económica de Bolivia.
La alerta roja se mantiene en la zona ante la posibilidad de nuevas lluvias.
“Mi hijo durmió en el techo”
Hay más de 2000 familias damnificadas, añadió Troche. Algunas personas terminaron aisladas en techos de casas y copas de árboles en busca de refugio.
“Mi hijo terminó durmiendo en el techo”, dijo Elia Castro, una profesora de El Torno. Su hijo, preso en un centro de detención de menores, tuvo que alcanzar las alturas del edificio, junto con más de un centenar de reclusos.
Los organismos de rescate intensificaron la búsqueda de desaparecidos, en medio del pronóstico de nuevas precipitaciones.
Gabinete de crisis
El fin de semana el presidente, Rodrigo Paz, instaló un “gabinete de crisis”, integrado por ministerios y los altos mandos policiales y militares. Advirtió que las lluvias persistirían y el país atravesaría un “momento muy complejo”.
“En estos primeros días de época de lluvia hemos batido todos los récords supuestos de los últimos 100 años”, advirtió el mandatario, que asumió el poder el 8 de noviembre.
Brigadas de rescate aún trabajan para evacuar a las personas que se mantienen en el lugar. El domingo se evacuaron a 281 personas, según Defensa Civil.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Bolivia aún mantiene una alerta roja en la zona por “ascensos repentinos con alta probabilidad de desbordes” en el río Piraí, en Santa Cruz.
También alertó de muy probables desbordes en el río Maniquí, en la región amazónica de Beni, norte del país.
La temporada de lluvias en Bolivia inicia por lo general en noviembre y se extiende hasta abril del siguiente año. La pasada temporada de lluvias, que empezó en noviembre de 2024 y terminó en abril de 2025, dejó un total de 51 muertos, de acuerdo con datos oficiales.
Con información de AFP
