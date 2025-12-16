La Comisión de Corsos confirmó el inicio del evento para el 10 de enero, con 22 millones de pesos destinados a infraestructura y carpas.
El Galpón: Villa María suma mejoras en su red vial
Más de 800 metros de cordón cuneta ya fueron construidos, y las tareas avanzan para optimizar el tránsito y la seguridad de los vecinos.Municipios16/12/2025
En el barrio Villa María de El Galpón, continúan los trabajos de cordón cuneta, una obra clave que mejora el ordenamiento de las calles y acompaña el crecimiento del sector.
Según informó la Dirección de Obras Públicas, ya se ejecutaron más de 800 metros lineales sobre las calles Juan Carlos Dávalos, Gendarmería Argentina y los pasajes Salta y Arenales, mientras que actualmente las tareas se encuentran finalizando en calle Castañares.
El director de Obras Públicas, Martín Pizarro, destacó que “es una obra necesaria, que los vecinos ven y sienten en el día a día. Ordena el barrio, mejora el escurrimiento del agua y prepara las calles para lo que viene”.
Desde la gestión del intendente Federico Sacca, se mantiene un trabajo sostenido en todos los barrios, con obras que responden a las necesidades de los vecinos y fortalecen la infraestructura urbana en El Galpón.
Peligroso cruce en la frontera: hombre atravesó a pie el río Bermejo
La maniobra se realizó en una zona no habilitada de la frontera en Orán, poniendo en alerta a autoridades y vecinos por la falta de pasos seguros.
San Antonio de los Cobres tiene su primera graduada universitaria
Desde la Puna salteña y a más de 3.700 metros de altura, Fátima logró recibirse gracias a una carrera de la UNSa cercana a su comunidad, convirtiéndose en un símbolo del impacto de la educación pública.
Violento robo en Orán: asaltaron a un comerciante y se llevaron cerca de $10 millones
El hecho ocurrió en el barrio Jardín cuando la víctima regresaba a su casa. Los delincuentes armados lo interceptaron tras esperarlo más de 40 minutos y escaparon en una camioneta.
Mosconi realizará una jornada de oftalmología con acceso a lentes a bajo costo
La actividad se desarrollará los días 19 y 20 de diciembre en el nuevo edificio municipal, con controles oftalmológicos y entrega gratuita de marcos.
124 animales esterilizados en jornada de castración en Mosconi
Con la colaboración de la comunidad y el compromiso de los profesionales, la jornada de castración contribuyó a una convivencia más segura y digna para los animales.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.