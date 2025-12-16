El Galpón: Villa María suma mejoras en su red vial

Más de 800 metros de cordón cuneta ya fueron construidos, y las tareas avanzan para optimizar el tránsito y la seguridad de los vecinos.

Municipios16/12/2025

En el barrio Villa María de El Galpón, continúan los trabajos de cordón cuneta, una obra clave que mejora el ordenamiento de las calles y acompaña el crecimiento del sector.

Según informó la Dirección de Obras Públicas, ya se ejecutaron más de 800 metros lineales sobre las calles Juan Carlos Dávalos, Gendarmería Argentina y los pasajes Salta y Arenales, mientras que actualmente las tareas se encuentran finalizando en calle Castañares.

El director de Obras Públicas, Martín Pizarro, destacó que “es una obra necesaria, que los vecinos ven y sienten en el día a día. Ordena el barrio, mejora el escurrimiento del agua y prepara las calles para lo que viene”.

Desde la gestión del intendente Federico Sacca, se mantiene un trabajo sostenido en todos los barrios, con obras que responden a las necesidades de los vecinos y fortalecen la infraestructura urbana en El Galpón.

