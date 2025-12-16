El Galpón: Villa María suma mejoras en su red vial

En el barrio Villa María de El Galpón, continúan los trabajos de cordón cuneta, una obra clave que mejora el ordenamiento de las calles y acompaña el crecimiento del sector.

Según informó la Dirección de Obras Públicas, ya se ejecutaron más de 800 metros lineales sobre las calles Juan Carlos Dávalos, Gendarmería Argentina y los pasajes Salta y Arenales, mientras que actualmente las tareas se encuentran finalizando en calle Castañares.

El director de Obras Públicas, Martín Pizarro, destacó que “es una obra necesaria, que los vecinos ven y sienten en el día a día. Ordena el barrio, mejora el escurrimiento del agua y prepara las calles para lo que viene”.

Desde la gestión del intendente Federico Sacca, se mantiene un trabajo sostenido en todos los barrios, con obras que responden a las necesidades de los vecinos y fortalecen la infraestructura urbana en El Galpón.