Más de 800 metros de cordón cuneta ya fueron construidos, y las tareas avanzan para optimizar el tránsito y la seguridad de los vecinos.
Corsos Color 2026: Todo listo para arrancar el 10 de enero
La Comisión de Corsos confirmó el inicio del evento para el 10 de enero, con 22 millones de pesos destinados a infraestructura y carpas.Municipios16/12/2025
El Dr. Diego Salas, presidente de la Comisión de Corsos Orán 2026, brindó a Radio Guemes detalles sobre la próxima edición del evento que convoca a vecinos y turistas durante el verano. Según explicó, se inscribieron 23 conjuntos y cinco participantes individuales, una baja respecto a años anteriores que permitirá disponer de más sillas y aumentar la cantidad de bailarines por agrupación.
Sobre los gastronómicos, Salas indicó que se contará con 20 foodtrucks, los cuales deberán cumplir estrictos requisitos de higiene y seguridad alimentaria, contando con el carnet sanitario correspondiente. Cada uno abonará un pago de 50.000 pesos por noche de exposición.
En cuanto al patrimonio recibido de la Comisión 2025, el presidente detalló que se trata de vallas, mobiliario y alrededor de 22 millones de pesos en efectivo actualmente administrados por la municipalidad. Este presupuesto se destinará a la compra de carpas que funcionarán como vestidores para los corseros y resguardo ante posibles lluvias.
La fecha de inicio del evento se mantiene inamovible para el fin de semana del sábado 10 y domingo 11 de enero, con todas las actividades concentradas en la organización de la comisión. La atención al público estará disponible en la Casa de la Banda de Música, ubicada en el Parque de la Familia, a partir de las 18:00 horas.
Peligroso cruce en la frontera: hombre atravesó a pie el río Bermejo
La maniobra se realizó en una zona no habilitada de la frontera en Orán, poniendo en alerta a autoridades y vecinos por la falta de pasos seguros.
San Antonio de los Cobres tiene su primera graduada universitaria
Desde la Puna salteña y a más de 3.700 metros de altura, Fátima logró recibirse gracias a una carrera de la UNSa cercana a su comunidad, convirtiéndose en un símbolo del impacto de la educación pública.
Violento robo en Orán: asaltaron a un comerciante y se llevaron cerca de $10 millones
El hecho ocurrió en el barrio Jardín cuando la víctima regresaba a su casa. Los delincuentes armados lo interceptaron tras esperarlo más de 40 minutos y escaparon en una camioneta.
Mosconi realizará una jornada de oftalmología con acceso a lentes a bajo costo
La actividad se desarrollará los días 19 y 20 de diciembre en el nuevo edificio municipal, con controles oftalmológicos y entrega gratuita de marcos.
124 animales esterilizados en jornada de castración en Mosconi
Con la colaboración de la comunidad y el compromiso de los profesionales, la jornada de castración contribuyó a una convivencia más segura y digna para los animales.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.