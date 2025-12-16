Corsos Color 2026: Todo listo para arrancar el 10 de enero

El Dr. Diego Salas, presidente de la Comisión de Corsos Orán 2026, brindó a Radio Guemes detalles sobre la próxima edición del evento que convoca a vecinos y turistas durante el verano. Según explicó, se inscribieron 23 conjuntos y cinco participantes individuales, una baja respecto a años anteriores que permitirá disponer de más sillas y aumentar la cantidad de bailarines por agrupación.

Sobre los gastronómicos, Salas indicó que se contará con 20 foodtrucks, los cuales deberán cumplir estrictos requisitos de higiene y seguridad alimentaria, contando con el carnet sanitario correspondiente. Cada uno abonará un pago de 50.000 pesos por noche de exposición.

En cuanto al patrimonio recibido de la Comisión 2025, el presidente detalló que se trata de vallas, mobiliario y alrededor de 22 millones de pesos en efectivo actualmente administrados por la municipalidad. Este presupuesto se destinará a la compra de carpas que funcionarán como vestidores para los corseros y resguardo ante posibles lluvias.

La fecha de inicio del evento se mantiene inamovible para el fin de semana del sábado 10 y domingo 11 de enero, con todas las actividades concentradas en la organización de la comisión. La atención al público estará disponible en la Casa de la Banda de Música, ubicada en el Parque de la Familia, a partir de las 18:00 horas.