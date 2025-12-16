Los precios de los clásicos navideños en el Mercado San Miguel

Con la Navidad cada vez más cerca, el anexo del Mercado San Miguel en Salta ya se encuentra repleto de opciones para la mesa festiva, desde los clásicos panetones hasta los budines, panes de miga y variedades de pan lactal.

Una de las vendedoras del lugar detalló en Un mercado a puertas abiertas, los precios y preferencias de los clientes: “El panettone grande, que pesa aproximadamente 1,5 kilos, sale 3.500 pesos, mientras que el pan de Navidad en porciones está a 800 pesos cada 100 gramos. Los budines se venden a 2.000 pesos y lo que más buscan los salteños es el panetón con frutas abrillantadas”, explicó.

Sobre la clásica polémica entre panetón con o sin frutas, la vendedora señaló que “la mayoría prefiere con frutas abrillantadas, aunque algunos optan por sin frutas”. En cuanto a la preferencia general, el pan de Navidad sigue liderando las ventas frente a los budines.

El mercado también ofrece pan de miga, muy solicitado en esta época: “Por mayor, más de 10 unidades, lo vendemos a 10.500 pesos, y suelto a 11.000. Es un clásico, sobre todo para los sandwiches navideños”. Además, la vendedora confirmó que los pedidos anticipados ya están disponibles para quienes quieran asegurarse sus productos.

En paralelo, la tecnología también se vuelve protagonista de la Navidad. Máximo, vendedor del mismo mercado, ofrece a $12mil pendrives con música para las fiestas: “El pendrive dura toda la noche y tiene más de 10 horas de música, armé un especial de fin de año con todos los clásicos de fiesta, como Ricky Maravilla, Minifaldas y demás”, comentó.

Los clientes pueden encargar los productos de manera personalizada, indicando listas de canciones por WhatsApp, y también se venden videoclips de cumpleaños, quince años o casamientos: “Hago video emotivo, me pasan unas 50 fotos, eligen la música y armo todo el material para la fiesta. Además, pongo música en el evento, soy DJ y animador, y también tengo buena voz”, detalló Máximo.

Además, ofrece pendrives de 64 GB con 33 películas por 30.000 pesos, y versiones con videoclips y lo mejor de la música del año. “Diciembre es la época en que más se vende, y depende mucho de tener clientes habituales y buen trabajo”, agregó.