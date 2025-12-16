Último juego del 2025 para Los Infernales visitando a Suardi en Santa Fe

A pesar de los traspiés sufridos en esta última gira, el representante salteño se mantiene arriba en la Conferencia Norte, detrás de los líderes San Isidro (8/3) y Santa Paula (7/3). Luego de comenzar la última gira como único líder, los dirigidos por Ricardo De Cecco no pudieron en sus presentaciones frente a Estudiantes (69-66) e Independiente (85-64).

El choque con los santafesinos será el primero en la temporada 2025/26 de La Liga Argentina, otro duelo de alto voltaje en la segunda división, competencia que demostró que muchas veces no importa la posición en la que llega uno y otro, la historia se vuelve a escribir todas las noches en que LA se hace presente.

Los datos duros señalan que Suardi, conducido desde lo táctico por Andrés Oscar Poi, llegará al choque con los salteños tras caer como visitante con Estudiantes de Tucumán, por 100-87. Con un récord de 5/5 y la necesidad de salir de los últimos escalones de la tabla en la Norte.

Salta, por su parte, llegará en otras situación, siendo uno de los escoltas en la parte de arriba de la tabla y tratando de volver a desplegar el juego que lo llevó a ser el puntero de la Conferencia.

Hay que tener en cuenta también que de los 12 partidos que el elenco norteño disputará en esta primera parte de la competencia, ocho fueron como visitante, en la continuidad de la competencia el año que viene Los Infernales tendrán una seguidilla importante de partidos en el Delmi.

Desde las 21, este martes, Salta jugará en Santa Fe, encuentro que se disputará en el Estadio “El Gigante de la Avenida” de la ciudad de Saurdi, departamento de San Cristóbal.