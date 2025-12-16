Último juego del 2025 para Los Infernales visitando a Suardi en Santa Fe

La contundente decisión de Paredes que podría acelerar la llegada de Dybala a BocaDeportes16/12/2025
El mediocampista del “Xeneize” tiene intenciones de seducir al atacante de la Roma para que arribe al conjunto azul y oro.
A partir de las 21, este martes Los Infernales cerrarán el año de La Liga Argentina visitando a Sportivo Suardi, en Santa Fe.Deportes16/12/2025
A pesar de los traspiés sufridos en esta última gira, el representante salteño se mantiene arriba en la Conferencia Norte, detrás de los líderes San Isidro (8/3) y Santa Paula (7/3). Luego de comenzar la última gira como único líder, los dirigidos por Ricardo De Cecco no pudieron en sus presentaciones frente a Estudiantes (69-66) e Independiente (85-64).
El choque con los santafesinos será el primero en la temporada 2025/26 de La Liga Argentina, otro duelo de alto voltaje en la segunda división, competencia que demostró que muchas veces no importa la posición en la que llega uno y otro, la historia se vuelve a escribir todas las noches en que LA se hace presente.
Los datos duros señalan que Suardi, conducido desde lo táctico por Andrés Oscar Poi, llegará al choque con los salteños tras caer como visitante con Estudiantes de Tucumán, por 100-87. Con un récord de 5/5 y la necesidad de salir de los últimos escalones de la tabla en la Norte.
Salta, por su parte, llegará en otras situación, siendo uno de los escoltas en la parte de arriba de la tabla y tratando de volver a desplegar el juego que lo llevó a ser el puntero de la Conferencia.
Hay que tener en cuenta también que de los 12 partidos que el elenco norteño disputará en esta primera parte de la competencia, ocho fueron como visitante, en la continuidad de la competencia el año que viene Los Infernales tendrán una seguidilla importante de partidos en el Delmi.
Desde las 21, este martes, Salta jugará en Santa Fe, encuentro que se disputará en el Estadio “El Gigante de la Avenida” de la ciudad de Saurdi, departamento de San Cristóbal.
El hincha de Racing Club, Alejandro Ciganotto, no pudo coronar su histórica travesía por Sudamérica con el premio FIFA The Best a la Afición 2025.
Santiago Montiel es el ganador del Premio Puskás de la FIFA 2025. Reconocimiento a la chilena del extremo de Independiente contra Independiente Rivadavia. Es el segundo argentino consecutivo en ganar el premio, tras Alejandro Garnacho.
El italiano Gianluigi Donnarumma fue galardonado con el Premio FIFA The Best al mejor arquero de 2025, imponiéndose sobre el argentino Emiliano "Dibu" Martínez.
La Fórmula 1 confirmó oficialmente el regreso del Gran Premio de Portugal para las temporadas 2027 y 2028.
Central Norte puso en marcha una nueva etapa futbolística con la presentación oficial de Adrián Bastía como nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador asumió el cargo agradeciendo la confianza de la dirigencia y dejando en claro los pilares que marcarán su ciclo: trabajo, humildad y sacrificio.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.