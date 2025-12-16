Eclipse solar total: seis minutos y 22 segundos de oscuridad

El cielo del hemisferio oriental vivirá un momento excepcional el 2 de agosto de 2027, cuando se produzca un eclipse solar total que romperá todos los registros recientes.

Durante más de seis minutos de oscuridad plena, la Luna cubrirá por completo al Sol en un fenómeno que los astrónomos ya catalogan como el más extenso sobre tierra firme en todo el siglo XXI.

La NASA y observatorios internacionales coinciden en que no se trata de un eclipse común: la duración máxima de la fase de totalidad alcanzará los 6 minutos y 22 segundos, una cifra inusual que lo coloca muy por encima de los eventos observados en las últimas décadas.

Por qué este eclipse será distinto a todos los anteriores

La explicación de este récord astronómico está en una combinación poco frecuente de factores orbitales. En ese momento, la Luna estará en perigeo, es decir, en el punto más cercano a la Tierra, lo que permitirá que su sombra sea más amplia y profunda.

Al mismo tiempo, la trayectoria del eclipse atravesará regiones cercanas al ecuador, donde la sombra lunar se desplaza más lentamente sobre la superficie terrestre. Esa “danza perfecta” entre Sol, Luna y Tierra hará posible una oscuridad prolongada que no volverá a repetirse hasta bien entrado el siglo XXII.

Los países que quedarán bajo la sombra total

Aunque el eclipse solar de 2027 podrá verse de forma parcial en amplias zonas de Europa, África y Asia, solo una franja de aproximadamente 258 kilómetros de ancho experimentará la totalidad absoluta.

Según datos de Eclipse Wise, la sombra recorrerá más de 15.000 kilómetros, cruzando territorios clave como:

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Dentro de esa franja, ciudades como Tarifa, Luxor y algunas zonas del norte de África se perfilan como puntos privilegiados para observar el fenómeno en su máxima expresión.

Un crepúsculo total en pleno día

Durante la fase de totalidad, el paisaje se transformará por completo. El cielo adoptará tonos crepusculares, las temperaturas descenderán levemente y será posible observar la corona solar, una estructura invisible el resto del tiempo por el intenso brillo del Sol.

Los especialistas aclaran que no será una noche total, sino una penumbra circular que envolverá el horizonte durante varios minutos, una experiencia que muchos describen como uno de los eventos naturales más impactantes que se pueden presenciar en vida.

Con información de El Cronista