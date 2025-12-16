Joaquín Levinton fue dado de alta tras sufrir un infarto

El músico Joaquín Levinton confirmó que regresó a su casa luego de que fuera internado en el Hospital Fernández tras sufrir un infarto en un bar del barrio porteño de Palermo. Además, detalló que se le había obstaculizado una arteria.

En su cuenta de la red social Instagram, el cantante de la banda Turf señaló que se encuentra en su casa y recordó los síntomas que sufrió por el inconveniente de salud: "Ya estoy en mi casa, me dieron el alta. Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada. De repente me empezó a doler el pecho y no podía respirar".

En tal sentido, destacó la asistencia que recibió. "Me ayudó un mozo al que le agradezco un montón y después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández. Les agradezco con todo el corazón lo genial y lo rápido que me atendieron", expresó.

Por último, se refirió a su vuelta a la música: "Al poco tiempo ya estaba bien en una sala y recuperándome para ya estar hoy en mi casa y en un mes ya sobre los escenarios y haciendo las fantasías que hago".

Todo ocurrió el jueves por la noche cuando el artista se encontraba en un local ubicado sobe la calle Dorrego al 1600 cuando advirtieron su estado de salud.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó en diálogo con C5N que Levinton "presentó un dolor precordial en el pecho con hipotensión sudoración y convocaron al 107. A las 0:52 llegó el equipo para compensarlo. Se sospechó de un compromiso cardiológico, se lo derivó al Hospital Fernández. Padeció un síndrome coronario agudo. La rapidez del SAME evitó algo peor".

Por su parte, el mozo que asistió a Levinton advirtió en diálogo con LAM que el músico ya presentaba malestar al llegar al local. "Él vino, se sentó acá, y ya vino medio descompensado, pero pensamos que había tomado algo o estaba un poco alcoholizado, y estaba muy tranquilo", marcó.

El mozo relató que, antes de que lleguen los médicos, el músico permaneció calmado, a pesar de su descompensación, y confirmó que estaba tranquilo, algo desorientado, pero sin sobresaltos. "Quedate tranquilo, no te vamos a dejar ir", detalló el mesero en cuanto a lo ocurrido en ese crucial momento.

Con información de Rating Cero