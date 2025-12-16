Eduardo, un oficial retirado de las Fuerzas Armadas, descubrió en su cuenta bancaria una transferencia errónea de US$3.144.631 en bonos del Estado.
Ángela Leiva sorprendió a Pergolini al reconocer alfajores con los ojos vendados
La cantante participó de un divertido desafío en Otro día perdido y demostró su habilidad para identificar clásicos dulces solo con el tacto.Sociedad16/12/2025
La visita de Ángela Leiva a Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini se convirtió en un momento de distensión y complicidad cuando la cantante aceptó participar en un desafío a ciegas para identificar diferentes tipos de alfajores. El ambiente relajado y las bromas entre los presentes marcaron el inicio de una dinámica que puso a prueba tanto el paladar como el sentido del humor de la invitada.
“Estoy viendo que mi alfajor aquí no estaría”, comentó Leiva entre risas, apenas Pergolini le preguntó por su costumbre de pedir alfajores a sus fans. El conductor, decidido a comprobar el conocimiento de la artista sobre este clásico argentino, propuso: “Te vamos a tapar los ojos y vamos a ver cuánto sabés de alfajores realmente”.
Mientras el equipo preparaba la prueba, Leiva bromeó sobre sus pestañas postizas y la situación, generando risas en el estudio. “Okey, despacito con las pestañas postizas. Ahí está”, pidió, mientras le colocaban la venda. Laila Roth, presente en el intercambio, quiso saber más sobre la relación de la cantante con los alfajores, y Pergolini la animó a seguir de cerca el desafío.
La dinámica comenzó con la entrega del primer alfajor. “No, es que no lo toque”, advirtió Roth, anticipando la destreza de Leiva. La cantante, entre risas, preguntó: “¿Puedo comer?”, y enseguida agregó: “Pero pará, ¿después voy a cantar o no querés que cante?”. El clima lúdico se mantuvo mientras Pergolini la animaba a probar el dulce.
Sin dudar, Leiva afirmó: “Ya lo sé cuál es”. Ante la sorpresa de los presentes, explicó: “O sea, ya lo toqué y ya sabía cuál era”. Cuando Pergolini le pidió que revelara su respuesta, la cantante no titubeó y dio con el nombre indicado. La certeza de su respuesta provocó risas y aprobación en el estudio. “Exactamente, exactamente”, confirmó el conductor.
El juego continuó con nuevos alfajores. Leiva, algo nerviosa, palpó el siguiente ejemplar y sentenció: “Esto es un alfajorcito de maicena”. Pergolini celebró el acierto y le pidió que no lo comiera, mientras Roth bromeaba sobre la posibilidad de confusiones. La artista, siempre espontánea, comentó: “Para que no lo coma nadie más, lo voy a mostrar después”, y buscó a tientas a Pergolini para entregarle el alfajor.
El intercambio siguió con bromas y complicidad. “¡Pero dónde estás, bo...., no te veo!”, exclamó Leiva, provocando risas en el estudio. Roth y Pergolini continuaron el diálogo, entre comentarios sobre la familia y la destreza de la invitada. “Hay dos variedades más ahí”, señaló Roth, mientras la cantante se preparaba para seguir adivinando.
Leiva tomó otro alfajor y, tras examinarlo, aseguró: “Este es el mismo anterior, pero negro”. “¡Guau! ¡Tiene ojos en los dedos!”, apuntó Rada. El reconocimiento de la habilidad de la cantante se acompañó de aplausos y un ambiente festivo, que marcó el cierre del segmento.
El desafío dejó en evidencia el carisma y la espontaneidad de Ángela Leiva, quien logró sorprender a todos con su destreza y sentido del humor en el estudio.
Con información de Infobae
