Hace ocho años Agustina está internada, espera un trasplante y su padre, peón rural, pide ayuda
La adolescente es de Embarcación, padece una enfermedad renal crónica y se encuentra primera en la lista de espera del Incucai. Su padre, Alberto Illesca, pidió colaboración para afrontar los gastos.Sociedad16/12/2025Ivana Chañi
Agustina tiene 14 años, es oriunda de Embarcación y desde hace ocho años lucha contra una enfermedad renal crónica que hoy la mantiene internada en la ciudad de Salta, a la espera de un trasplante de riñón. Actualmente, según confirmó su padre —en diálogo con Aries— se encuentra primera en la lista del Incucai, lo que renueva la esperanza de la familia.
“Hace ocho años que estamos peleando con esto, ella y yo”, relató Alberto Illesca, su papá, quien la acompaña de manera permanente durante la internación. La adolescente fue derivada desde el norte provincial a la capital salteña y permanece bajo seguimiento médico mientras aguarda la llegada de un donante.
La familia atraviesa una situación económica muy delicada. Alberto explicó que es trabajador rural temporario, sin actividad desde hace varios meses, y que su obra social cubre sólo una parte mínima de los gastos. “A veces quiere comer una fruta y no tengo. Salgo afuera y si alguien me da algo, con eso le compro”, contó con crudeza.
Mientras esperan el trasplante, padre e hija deben permanecer en Salta por tiempo indeterminado, lo que implica gastos diarios de alimentación, medicamentos, traslados y trámites. “Lo más urgente es tener recursos para moverme, comprar remedios o salir a hacer trámites cuando ella queda internada”, señaló.
Pese a la situación, Alberto destacó la fortaleza de Agustina y el acompañamiento que recibe en el hospital. La adolescente asiste a la escuelita hospitalaria, participa de actividades recreativas y, cuando su estado lo permite, sale a tomar aire con el equipo médico. “A veces se pone triste, estar encerrada es duro, pero la ayudan mucho”, expresó.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Alberto Illesca al teléfono 387 443 1418, donde coordina donaciones de alimentos, agua, frutas, mercadería o ayuda económica.
