Cuatro adolescentes de 12 y 15 años fueron rescatados, mientras que el adulto fue hallado sin vida.
Comunidad mapuche propone administrar un camping a cambio de ceder tierras
La comunidad mapuche Paichil Antriao elevó una propuesta al municipio de Villa La Angostura para evitar el desalojo del camping en el Lago Correntoso.Provincias16/12/2025
La comunidad mapuche Paichil Antriao quiere evitar el desalojo de un camping que usurpa desde hace más de una década y propone administrarlo a cambio de abandonar el reclamo de las tierras y reconocer la titularidad del municipio sobre las mismas.
Todo esto se llevó a cabo ante el inminente desalojo del sitio, ubicado en la costa del Lago Correntoso, a pocos kilómetros de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. Allí, los mapuches elevaron una propuesta al Poder Ejecutivo local para quedarse con la administración del lugar.
A cambio, los intrusos prometieron abandonar el reclamo de la titularidad del camping y reconocer que ese predio pertenece al municipio local.
La propuesta, que analiza el municipio local, generó malestar en la comunidad angosturense, que reclama la expulsión de estas comunidades de un sitio “que pertenece a los vecinos, y no a los mapuches”.
La cronología judicial acumula cientos de fojas y más de 10 años de idas y vueltas en distintos tribunales locales y de la provincia de Neuquén.
Hasta 2020, miembros de la Paichil Antriao contaban con la concesión municipal para explotar comercialmente el espacio turístico y la proveeduría. Cuando expiró la concesión, decidieron quedarse en el camping aduciendo que las tierras pertenecían a la comunidad y no al municipio.
Para hacerlo, elevaron numerosos planteos en la Justicia en los que adujeron su preexistencia en las tierras, que incluso las consideran sagradas.
En ese marco, la Justicia rechazó esos recursos y ordenó en tres oportunidades el desalojo del lugar y la restitución al municipio de Villa La Angostura.
Agotadas las chances mediante esa vía, desde el Poder Judicial volvieron a disponer el desalojo. Sin embargo, para evitarlo, la comunidad Paichil Antriao se jugó una última carta, que es motivo de análisis en el ejecutivo local.
En la propuesta, los mapuches se comprometen a abandonar el reclamo de la titularidad de las tierras – algo que la Justicia ya definió– a cambio de quedarse en el camping para explotarlo comercialmente.
Así, el municipio local no descartó la opción y estudia un posible acuerdo con los intrusos, situación que generó controversia en la comunidad angosturense, que objetó la permanencia mapuche en las tierras fiscales.
Los mapuches pidieron además autorización para realizar sus actividades culturales y espirituales, efectuar instancias interculturales y explotar las bocas de venta, confitería y venta de artesanías en el lugar.
El municipio, en caso de avanzar el acuerdo, podría tener otras explotaciones comerciales en el lugar, aunque para poder hacerlo debería contar con el acuerdo de los mapuches.
Este entendimiento, que aún conserva la figura de borrador, generó críticas en distintos sectores de la sociedad, que consideraron el posible acuerdo como “algo paradójico”.
“Le estaríamos dejando a los usurpadores, la posibilidad de administrar un predio que pertenece al municipio, es decir, a todos los vecinos. Es absurdo”, dijo uno de los opositores a Infobae.
No se trata del único conflicto que la comunidad mantiene por usurpar espacios públicos y privados, ya que acumula otras siete causas con sentencia de desalojo y otras que recorren pasillos judiciales, en distintos estamentos judiciales.
A pesar del alto nivel de conflictividad que protagoniza la comunidad, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel expresó su respaldo a la comunidad Paichil Antriao y cuestionó los fallos judiciales que ordenan los desalojos. Dijo que estas prácticas “sólo generan más violencia y odio racial”.
El referente de derechos humanos también cuestionó al presidente del INAI, Claudio Avruj, por retener documentación pública fundamental, como la Carpeta Técnica, que debe ser entregada de manera urgente a la comunidad. En ese sentido, remarcó que el derecho indígena es constitucional y debe respetarse, independientemente del signo político de los gobiernos.
Con información de Infobae
El accidente ocurrió en Villa Dorrego, González Catán, mientras los agentes perseguían a un motociclista; todos fueron trasladados al Hospital Simplemente Evita y están fuera de peligro.
Matías Di Paolo perdió la vida tras ser atropellado mientras combatía un incendio de pastizales; entre los heridos está su pareja, a quien tuvieron que amputarle una pierna.
Con el lema “Memoria y justicia viva”, los afectados se congregan este martes en un encuentro simultáneo para exigir respuestas por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
La Ruta Nacional 66 registra un corte total en el kilómetro 20, a la altura de Perico, debido al incendio de un camión. El siniestro, que afectó el acoplado del vehículo, no dejó heridos pero obligó a las autoridades a desviar el tránsito.
Empresarios anunciaron que el SAC será abonado en cuatro cuotas entre diciembre y marzo de 2026, debido a la falta de recursos y déficit en el sistema SUBE.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.