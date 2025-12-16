En plena persecución, dos patrulleros chocaron: hay cuatro policías heridos

El accidente ocurrió en Villa Dorrego, González Catán, mientras los agentes perseguían a un motociclista; todos fueron trasladados al Hospital Simplemente Evita y están fuera de peligro.

Provincias16/12/2025

El-2025-12-16T074122.499

Cuatro efectivos del Comando de Patrulla Sur, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA), resultaron heridos tras una colisión en las inmediaciones de las calles Armonía y Monseñor López May, en el barrio de Villa Dorrego, de la localidad de González Catán.

Según confirmaron fuentes policiales a El1, el hecho ocurrió el pasado lunes, alrededor de las 17, cuando los agentes habían iniciado en el partido de La Matanza una persecución y perseguían a un motociclista sindicado de participar en un robo.

El choque de los patrulleros dejó como resultado del impacto a cuatro uniformados lesionados. En este marco, fueron trasladados con el correr de los minutos al Hospital Simplemente Evita. De acuerdo a lo precisado, todos se encuentran fuera de peligro.

Un vecino de la zona, testigo del hecho, contó a este medio que el impacto fue importante. "Uno de los patrulleros terminó contra la vereda y pegándole a un auto que justo estaban arreglando; y, la otra patrulla quedó cruzada en la calle", precisó al tiempo que sumó: "quedó tan abollada la puerta que tuvieron que usar barretas para sacarlos a los policías".

