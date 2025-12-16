En plena persecución, dos patrulleros chocaron: hay cuatro policías heridos

Cuatro efectivos del Comando de Patrulla Sur, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA), resultaron heridos tras una colisión en las inmediaciones de las calles Armonía y Monseñor López May, en el barrio de Villa Dorrego, de la localidad de González Catán.

Según confirmaron fuentes policiales a El1, el hecho ocurrió el pasado lunes, alrededor de las 17, cuando los agentes habían iniciado en el partido de La Matanza una persecución y perseguían a un motociclista sindicado de participar en un robo.

El choque de los patrulleros dejó como resultado del impacto a cuatro uniformados lesionados. En este marco, fueron trasladados con el correr de los minutos al Hospital Simplemente Evita. De acuerdo a lo precisado, todos se encuentran fuera de peligro.

Un vecino de la zona, testigo del hecho, contó a este medio que el impacto fue importante. "Uno de los patrulleros terminó contra la vereda y pegándole a un auto que justo estaban arreglando; y, la otra patrulla quedó cruzada en la calle", precisó al tiempo que sumó: "quedó tan abollada la puerta que tuvieron que usar barretas para sacarlos a los policías".