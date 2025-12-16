Cuatro adolescentes de 12 y 15 años fueron rescatados, mientras que el adulto fue hallado sin vida.
En plena persecución, dos patrulleros chocaron: hay cuatro policías heridos
El accidente ocurrió en Villa Dorrego, González Catán, mientras los agentes perseguían a un motociclista; todos fueron trasladados al Hospital Simplemente Evita y están fuera de peligro.Provincias16/12/2025
Cuatro efectivos del Comando de Patrulla Sur, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA), resultaron heridos tras una colisión en las inmediaciones de las calles Armonía y Monseñor López May, en el barrio de Villa Dorrego, de la localidad de González Catán.
Según confirmaron fuentes policiales a El1, el hecho ocurrió el pasado lunes, alrededor de las 17, cuando los agentes habían iniciado en el partido de La Matanza una persecución y perseguían a un motociclista sindicado de participar en un robo.
El choque de los patrulleros dejó como resultado del impacto a cuatro uniformados lesionados. En este marco, fueron trasladados con el correr de los minutos al Hospital Simplemente Evita. De acuerdo a lo precisado, todos se encuentran fuera de peligro.
Un vecino de la zona, testigo del hecho, contó a este medio que el impacto fue importante. "Uno de los patrulleros terminó contra la vereda y pegándole a un auto que justo estaban arreglando; y, la otra patrulla quedó cruzada en la calle", precisó al tiempo que sumó: "quedó tan abollada la puerta que tuvieron que usar barretas para sacarlos a los policías".
Matías Di Paolo perdió la vida tras ser atropellado mientras combatía un incendio de pastizales; entre los heridos está su pareja, a quien tuvieron que amputarle una pierna.
La comunidad mapuche Paichil Antriao elevó una propuesta al municipio de Villa La Angostura para evitar el desalojo del camping en el Lago Correntoso.
Con el lema “Memoria y justicia viva”, los afectados se congregan este martes en un encuentro simultáneo para exigir respuestas por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
La Ruta Nacional 66 registra un corte total en el kilómetro 20, a la altura de Perico, debido al incendio de un camión. El siniestro, que afectó el acoplado del vehículo, no dejó heridos pero obligó a las autoridades a desviar el tránsito.
Empresarios anunciaron que el SAC será abonado en cuatro cuotas entre diciembre y marzo de 2026, debido a la falta de recursos y déficit en el sistema SUBE.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.