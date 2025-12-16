Punta Carrasco: joven falleció tras intentar ayudar a menores en el agua

Un joven, de 20 años, fue hallado muerto este martes en Punta Carrasco, sobre la desembocadura del arroyo Ugarteche, luego de meterse al agua con menores, quienes fueron rescatados.

Personal de Prefectura, de la Policía de la Ciudad, Bomberos, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito y del SAME está en el lugar para asistir en el operativo en la zona de pescadores, según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

Conforme a la información aportada, el operativo se realiza en Jerónimo Salguero y avenida Costanera Rafael Obligado donde el SAME atendió en el lugar a cuatro menores, de 12 y 15 años, que fueron rescatados.

Sin embargo, el adulto que se metió al agua con ellos era buscado de manera intensa por parte del personal de Prefectura, que minutos después halló el cuerpo del joven.

“Personal de Prefectura Naval Argentina realizó una inspección en el agua y tras unos minutos se encontró el cuerpo. Integrantes del GER Caballito colaboraron para colocar el cuerpo en un canasto y ascenderlo a la orilla”, comunicaron.