El accidente ocurrió en Villa Dorrego, González Catán, mientras los agentes perseguían a un motociclista; todos fueron trasladados al Hospital Simplemente Evita y están fuera de peligro.
Punta Carrasco: joven falleció tras intentar ayudar a menores en el agua
Cuatro adolescentes de 12 y 15 años fueron rescatados, mientras que el adulto fue hallado sin vida.Provincias16/12/2025
Un joven, de 20 años, fue hallado muerto este martes en Punta Carrasco, sobre la desembocadura del arroyo Ugarteche, luego de meterse al agua con menores, quienes fueron rescatados.
Personal de Prefectura, de la Policía de la Ciudad, Bomberos, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito y del SAME está en el lugar para asistir en el operativo en la zona de pescadores, según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.
Conforme a la información aportada, el operativo se realiza en Jerónimo Salguero y avenida Costanera Rafael Obligado donde el SAME atendió en el lugar a cuatro menores, de 12 y 15 años, que fueron rescatados.
Sin embargo, el adulto que se metió al agua con ellos era buscado de manera intensa por parte del personal de Prefectura, que minutos después halló el cuerpo del joven.
“Personal de Prefectura Naval Argentina realizó una inspección en el agua y tras unos minutos se encontró el cuerpo. Integrantes del GER Caballito colaboraron para colocar el cuerpo en un canasto y ascenderlo a la orilla”, comunicaron.
Matías Di Paolo perdió la vida tras ser atropellado mientras combatía un incendio de pastizales; entre los heridos está su pareja, a quien tuvieron que amputarle una pierna.
La comunidad mapuche Paichil Antriao elevó una propuesta al municipio de Villa La Angostura para evitar el desalojo del camping en el Lago Correntoso.
Con el lema “Memoria y justicia viva”, los afectados se congregan este martes en un encuentro simultáneo para exigir respuestas por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
La Ruta Nacional 66 registra un corte total en el kilómetro 20, a la altura de Perico, debido al incendio de un camión. El siniestro, que afectó el acoplado del vehículo, no dejó heridos pero obligó a las autoridades a desviar el tránsito.
Empresarios anunciaron que el SAC será abonado en cuatro cuotas entre diciembre y marzo de 2026, debido a la falta de recursos y déficit en el sistema SUBE.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.