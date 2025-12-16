Cuatro adolescentes de 12 y 15 años fueron rescatados, mientras que el adulto fue hallado sin vida.
Se incendió camión en RN 66: tránsito interrumpido hacia San Salvador de Jujuy
La Ruta Nacional 66 registra un corte total en el kilómetro 20, a la altura de Perico, debido al incendio de un camión. El siniestro, que afectó el acoplado del vehículo, no dejó heridos pero obligó a las autoridades a desviar el tránsito.Provincias16/12/2025
La Ruta Nacional 66 presenta un corte total momentáneo en el kilómetro 20, a la altura de la localidad de Perico. La interrupción afecta a en sentido sur-norte y se debe a la presencia de un camión varado que sufrió un incendio en ese sector.
La situación genera complicaciones en uno de los corredores viales más transitados del centro de la provincia, utilizado a diario por vehículos particulares, transporte de carga y colectivos de media distancia.
Según se supo, sólo se habría quemado el acoplado y no hubo personas heridas.
Desvíos habilitados
Ante el corte total, dispusieron desvíos obligatorios por caminos internos de la zona. El tránsito se canaliza por rutas alternativas con señalización preventiva y control en distintos puntos del recorrido. Recomiendan evitar la zona.
En el lugar trabaja personal que realiza tareas de regulación del tránsito. Los agentes indican los desvíos y ordenan la circulación para evitar congestionamientos y reducir riesgos para los conductores.
Desde los organismos de control vial se solicita a los conductores circular con extrema precaución en el sector afectado y en los caminos alternativos. Se recomienda mantener una velocidad reducida y respetar la distancia de frenado entre vehículos.
Impacto en la circulación
El corte en Ruta Nacional 66 impacta de forma directa en el tránsito entre San Salvador de Jujuy, Perico y zonas aledañas. La traza cumple un rol estratégico para el movimiento diario de trabajadores y para el transporte de mercadería.
Por el momento, no se informó un horario estimado para la normalización total de la circulación. El paso permanecerá restringido hasta que se retire el vehículo siniestrado y se garantice la seguridad vial en la zona.
