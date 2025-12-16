Familiares de víctimas de fentanilo marchan en La Plata y Rosario

Los familiares de víctimas de fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. del empresario Ariel García Furfaro, realizan hoy una nueva marcha para continuar con el reclamo de justicia y que la causa no cese.

La convocatoria es para este martes 16 de diciembre a las 18.00 y por primera vez se realizará un “encuentro en espejo”, donde se espera la congregación de personas en la Plaza Moreno de La Plata, ubicada en la calle 12 entre 51 y 53, y el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario.

Según pudo la Agencia Noticias Argentinas, ambas concentraciones son “en contra del silencio” y con el lema de mantener “la memoria y la justicia viva”, además de propagar “la verdad del fallecimiento de nuestros seres queridos”.

“Este encuentro revindica la memoria de nuestros seres queridos, la lucha compartida y la misma causa y la unión familiar. Ambos se realizan mismo día, misma hora y mismo motivo. Verdad y Justicia para las víctimas del fentanilo adulterado. Hoy luchamos por un estado presente y respuestas inmediatas de los responsables políticos y administrativos", expuso el familiar Alejandro Ayala en sus redes sociales.

En las últimas horas se conoció que la Honorable Cámara de Diputados, luego de la comisión especial para investigar el fentanilo adulterado, apoya la nueva marcha y acompaña a los familiares.

“La masacre del fentanilo es el resultado lógico de una cadena de fallas sistémicas. Cada eslabón de la cadena de control no solo falló, sino que lo hizo de manera tal que agravó la negligencia del anterior”, expone el informe firmado por la Diputada Mónica Schlotthauer y Christian Castillo.