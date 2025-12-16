Cuatro adolescentes de 12 y 15 años fueron rescatados, mientras que el adulto fue hallado sin vida.
Familiares de víctimas de fentanilo marchan en La Plata y Rosario
Con el lema “Memoria y justicia viva”, los afectados se congregan este martes en un encuentro simultáneo para exigir respuestas por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.Provincias16/12/2025
Los familiares de víctimas de fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. del empresario Ariel García Furfaro, realizan hoy una nueva marcha para continuar con el reclamo de justicia y que la causa no cese.
La convocatoria es para este martes 16 de diciembre a las 18.00 y por primera vez se realizará un “encuentro en espejo”, donde se espera la congregación de personas en la Plaza Moreno de La Plata, ubicada en la calle 12 entre 51 y 53, y el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario.
Según pudo la Agencia Noticias Argentinas, ambas concentraciones son “en contra del silencio” y con el lema de mantener “la memoria y la justicia viva”, además de propagar “la verdad del fallecimiento de nuestros seres queridos”.
“Este encuentro revindica la memoria de nuestros seres queridos, la lucha compartida y la misma causa y la unión familiar. Ambos se realizan mismo día, misma hora y mismo motivo. Verdad y Justicia para las víctimas del fentanilo adulterado. Hoy luchamos por un estado presente y respuestas inmediatas de los responsables políticos y administrativos", expuso el familiar Alejandro Ayala en sus redes sociales.
En las últimas horas se conoció que la Honorable Cámara de Diputados, luego de la comisión especial para investigar el fentanilo adulterado, apoya la nueva marcha y acompaña a los familiares.
“La masacre del fentanilo es el resultado lógico de una cadena de fallas sistémicas. Cada eslabón de la cadena de control no solo falló, sino que lo hizo de manera tal que agravó la negligencia del anterior”, expone el informe firmado por la Diputada Mónica Schlotthauer y Christian Castillo.
El accidente ocurrió en Villa Dorrego, González Catán, mientras los agentes perseguían a un motociclista; todos fueron trasladados al Hospital Simplemente Evita y están fuera de peligro.
Matías Di Paolo perdió la vida tras ser atropellado mientras combatía un incendio de pastizales; entre los heridos está su pareja, a quien tuvieron que amputarle una pierna.
La comunidad mapuche Paichil Antriao elevó una propuesta al municipio de Villa La Angostura para evitar el desalojo del camping en el Lago Correntoso.
La Ruta Nacional 66 registra un corte total en el kilómetro 20, a la altura de Perico, debido al incendio de un camión. El siniestro, que afectó el acoplado del vehículo, no dejó heridos pero obligó a las autoridades a desviar el tránsito.
Empresarios anunciaron que el SAC será abonado en cuatro cuotas entre diciembre y marzo de 2026, debido a la falta de recursos y déficit en el sistema SUBE.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.