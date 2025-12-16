La superestrella global Shakira finalizó su paso por Argentina con cinco presentaciones históricas en los estadios de Vélez y Mario Alberto Kempes.
Pink Floyd publicó una edición especial de “Wish You Were Here”
Pink Floyd lanzó oficialmente la edición por el 50º aniversario de su icónico álbum Wish You Were Here.Cultura & Espectáculos16/12/2025
Pink Floyd publicó la edición del 50º aniversario del disco Wish You Were Here. Un trabajo de la banda inglesa que marcó una era. Esta publicación le permite a los fans una nueva y emocionante perspectiva sobre uno de los discos más icónicos y queridos que incluye múltiples rarezas.
En el núcleo de esta colección especial hay seis versiones alternativas inéditas y demos, que presentan el octavo álbum de estudio de Pink Floyd de una manera completamente nueva.
Wish You Were Here 50 se publica en varios formatos, incluyendo 3LP, 2CD, Blu-ray, digital y un Deluxe Box Set. La edición digital incluye el álbum original de 1975, con una nueva mezcla Dolby Atmos de James Guthrie, cuyo trabajo con Pink Floyd se remonta a The Wall de 1979, según anunció el sello discográfico en un comunicado.
También incluye 25 temas extra compuestos por nueve rarezas de estudio y 16 grabaciones en directo capturadas por el renombrado contrabandista Mike Millard en el concierto de Pink Floyd en el Los Angeles Sports Arena el 26 de abril de 1975, recibiendo ahora su primer lanzamiento oficial.
Este audio en vivo fue restaurado y remasterizado meticulosamente por Steven Wilson. La edición en Blu-ray también ofrece a los fans la oportunidad de ver tres películas de concierto de la gira de 1975 de la banda, además de un cortometraje de Storm Thorgerson. Los formatos de 3LP y 2CD incluyen el álbum original y las nueve pistas extra de estudio.
El Deluxe Box Set incluye todo material en 2CD, 3LP (en vinilo transparente exclusivo) y Blu-Ray, además de un cuarto vinilo transparente, Live At Wembley 1974, una réplica japonesa de 7″ de Have A Cigar b/w Welcome To The Machine, un libro en tapa dura con fotografías inéditas, un programa de gira de cómics y un póster del concierto de Knebworth. También está disponible en PinkFloyd.com productos exclusivos del 50º aniversario junto con lanzamientos de productos de edición limitada.
La versión recién restaurada de su innovadora película de 1972 Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII arrasó en las ventas en todo el mundo, con el disco en directo debutando en el primer puesto de la lista de álbumes del Reino Unido, marcando el primer éxito de la banda en alcanzar el número uno en el Reino Unido en once años y el séptimo en su carrera.
Wish You Were Here sigue siendo un pilar en las listas de los mejores trabajos discográficos de todos los tiempos. Este éxito le dio múltiples discos de platino, fue el primero de Pink Floyd en alcanzar la cima de las listas a ambos lados del Atlántico, convirtiéndose en el álbum de la banda que más rápido se vendió. En 1973, The Dark Side of the Moon había llevado a Pink Floyd de ser una banda británica de gran éxito a convertirse en uno de los grupos de rock más grandes del planeta. Wish You Were Here fue la poderosa respuesta de la banda a su fama mundial.
