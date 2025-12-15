Tras la creación del Servicio Penitenciario porteño, el proyecto dependerá de un acuerdo entre Nación y la Ciudad.
Crisis en transporte chaqueño: no podrán pagar el aguinaldo de diciembre
Empresarios anunciaron que el SAC será abonado en cuatro cuotas entre diciembre y marzo de 2026, debido a la falta de recursos y déficit en el sistema SUBE.Provincias15/12/2025
Empresarios del transporte de Chaco anunciaron que no podrán pagar el aguinaldo de diciembre por la crisis financiera.
Así se lo hizo saber la Cámara de Empresas de Transporte Automotor del Chaco (CETACH) a la sección Chaco de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a través de una nota dirigida al secretario general del gremio, Héctor Raúl Abraham.
Los empresarios dijeron que el aguinaldo será abonado en cuatro cuotas iguales y consecutivas, comenzando una durante el mes en curso y las restantes los días 15 de enero, febrero y marzo de 2026.
Desde CETACH explicaron que la decisión fue adoptada tras una reunión en la que se analizó la situación particular de cada prestataria, concluyendo que no existen recursos suficientes para cumplir con la obligación salarial sin comprometer la continuidad del servicio.
Los factores argumentados fueron los siguientes:
- Deuda de los Atributos Sociales (ATS) correspondientes a octubre del sistema SUBE, que aún no fueron publicados ni transferidos por Nación.
- Falta de aportes provinciales para compensar el desfasaje del sistema, reconocido incluso por el propio Estado en audiencias públicas.
- Brecha entre la tarifa técnica oficial ($2.900) y los ingresos reales, ya que el usuario paga $1.300 y el Estado aporta solo $613, lo que genera un déficit de $987 por boleto.
- La ausencia de definiciones sobre compensaciones tarifarias hasta la implementación de nuevas tarifas.
Además indicaron la discontinuidad del Boleto Estudiantil Gratuito durante enero y febrero de 2026, un componente clave en los ingresos de las empresas. CETACH solicitó la comprensión del gremio para evitar medidas de fuerza.
