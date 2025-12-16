Tragedia en El Palomar: un bombero murió y tres resultaron gravemente heridos

Un bombero voluntario murió y otros tres resultaron gravemente heridos, entre ellos su pareja, a quien tuvieron que amputarle una pierna, tras ser atropellados mientras combatían un incendio de pastizales en la localidad bonaerense de El Palomar. Como era de esperar, el hecho generó conmoción y múltiples muestras de solidaridad por parte de cuarteles de toda la provincia.

El episodio ocurrió en la intersección de la Ruta 201 y la avenida Márquez, una zona que se encontraba sin iluminación al momento del siniestro. Según informaron fuentes oficiales, un automóvil Volkswagen Vento que circulaba a alta velocidad embistió a cuatro bomberos que se encontraban trabajando para sofocar las llamas.

Personal de la Comisaría Morón 6ª y del sistema de emergencias acudió rápidamente al lugar y encontró tanto al vehículo involucrado como a los bomberos con heridas de extrema gravedad. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Posadas y posteriormente al Hospital Bocalandro.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Matías Di Paolo, de 33 años, quien no logró sobrevivir a las lesiones sufridas tras el violento impacto. Los otros tres bomberos heridos fueron identificados como Micaela Quipildor, de 26 años; Milagros Barrionuevo, de 30; y Matías Henrich, de 19, quienes permanecen internados con pronóstico reservado.

Tras conocerse la noticia, distintos cuarteles de bomberos de la provincia de Buenos Aires expresaron sus condolencias a la familia de la víctima y manifestaron su preocupación por los riesgos permanentes que enfrenta el personal en este tipo de intervenciones, especialmente en zonas sin condiciones mínimas de seguridad vial.

El conductor del vehículo fue identificado como César Cervantes, de 54 años, y quedó imputado por el delito de homicidio culposo, mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Con información de News digitales