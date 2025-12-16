Villarruel organiza la Labor Parlamentaria para definir comisiones y cronograma de sesiones extraordinarias en paralelo al Presupuesto 2026.
Senado: el Gobierno admite que corre contra el reloj para aprobar la reforma laboral en diciembre
El oficialismo reconoce que el calendario legislativo y las negociaciones con las provincias complican el trámite exprés.Política16/12/2025
El Gobierno quiere aprobar la reforma laboral en el Senado antes de fin de año. Sin embargo, el oficialismo comenzó a notar que el debate y la posible aprobación del proyecto no será tan sencilla.
El principal obstáculo que tiene que pasar el oficialismo son los tiempos en el Senado. “Es un proceso largo, tenés que convocar, conformar las comisiones, negociar un número de expositores, sesionar en comisión, dictaminar, esperar una semana obligatoria entre el dictamen y el recinto y después llamar a sesión. Todo con las fiestas en el medio”, dijo una fuente legislativa a este medio.
Lo cierto es que recién hoy se comenzará con ese proceso. A las 11 habrá Labor Parlamentaria en la Cámara Alta para definir el tratamiento de la reforma laboral. A partir de ese momento, la iniciativa se podría tratar en comisiones, el miércoles y el jueves.
A pesar de eso, y de la intención del Gobierno de realizar un trámite exprés, la Casa Rosada deberá mantener las negociaciones para lograr la media sanción de la reforma.
En primer lugar, tendrá que conseguir que los gobernadores dialoguistas apoyen la reforma. Si bien se acercaron a Balcarce 50 en el último tiempo, la mayoría de los jefes provinciales quieren que primero se apruebe el Presupuesto 2026, y luego hablar de la modernización laboral.
“Ellos quieren tener presupuesto, que significa previsibilidad y seguridad. Para las provincias es lo más importante”, indicaron desde el entorno de uno de los gobernadores. Y agregaron: “Ya fueron dos años de estar sin Presupuesto y todo sería mejor con uno aprobado”.
Es por eso que Diego Santilli, el ministro del Interior, estará esta semana 100% abocado a la estrategia parlamentaria. Según pudo saber TN, mantendrá un diálogo constante con los gobernadores, para conseguir los votos tanto del presupuesto como de la reforma laboral. Asimismo, no se descartan nuevas visitas de los líderes provinciales a Casa Rosada, como ocurrió hace una semana.
Con todo esto, la intención es lograr que los mandatarios provinciales crean en las promesas de La Libertad Avanza: “Están cansados de que les prometan (cosas) para que voten (a favor del Ejecutivo en el Congreso) y después no les cumplan”, deslizaron desde uno de los bloques del Senado.
Un ejemplo del momento en el que están las negociaciones con las provincias es la transferencia que Nación le realizó a Tucumán. Osvaldo Jaldo recibió este mes $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la cifra más alta desde que asumió Milei.
Además, para lograr aprobar la modernización laboral, también aparece el rol de Patricia Bullrich, la jefa de bloque de LLA en la Cámara Alta.
La exministra de Seguridad sigue visitando con cotidianidad la Casa Rosada. Este lunes, por ejemplo, se la vio salir del despacho del asesor presidencial Santiago Caputo.
Hoy en día, el principal fin de Bullrich es lograr que los bloques dialoguistas estén a favor de la reforma: de mínimo necesita 37 votos.
El primer paso para Bullrich es conseguir que se conformen las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
Según fuentes libertarias, el kirchnerismo no habría presentado aún los integrantes para completarlas, lo que podría atrasar todo el debate. “Unión por la Patria no está presentando su gente para la comisión, pero si conseguimos quorum sin ellos, listo”, dijo una fuente de Nación a este medio.
A pesar de todos los esfuerzos que continúa haciendo el Gobierno, y de las negociaciones que se mantendrán, en el oficialismo aún mantienen el optimismo.
“En el poroteo, los votos para aprobar la reforma estarían. Siempre y cuando los gobernadores bajen la orden”, aseguró un libertario al tanto de la situación. Otra alta fuente de LLA, sumó: “Hay expectativas de que se apruebe antes del 30 de diciembre”.
Camacho reconoció que el Gobierno debe “estar más cerca” de la Capital tras las elecciones
El jefe de Gabinete habló sobre tensiones dentro del espacio que conduce Gustavo Sáenz y sostuvo que las diferencias son posibles, pero con límites. También planteó autocrítica por el resultado electoral en la ciudad de Salta.
El acta paritaria reclamada por el sindicato no figura en los registros de EANA, y la causa apunta a un beneficio económico tras el cambio de gestión kirchnerista.
Obras para Salta: el Gobierno condiciona su apoyo al presupuesto de Nación
El jefe de Gabinete sostuvo que es preferible que Nación tenga presupuesto, pero pidió que incorpore obras “de manera nominal” para Salta. Mencionó proyectos viales, saneamiento en Capital y Cafayate, entre otros.
Sergio Camacho, nuevo jefe de Gabinete: la prioridad es una gestión “eficiente y ágil”
El flamante funcionario, que juró este lunes, dijo que su tarea será coordinar a los ministros, monitorear la gestión y medir el impacto de las políticas “en la gente”. También defendió el achique de secretarías.
El ministro de Economía destacó su honestidad, profesionalismo y rol clave en el equipo económico antes de su regreso al sector privado.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.